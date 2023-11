Consentire l'asporto, per il sindaco di Caselle in Pittari va rivista l'ordinanza regionale

Con l’ordinanza numero 41 del 1 Maggio 2020 , il governatore della Regione Campania vieta la vendita con asporto di prodotti di ristorazione, attività invece consentita dall’ultimo DPCM del Presidente del Consiglio. Tutto questo a soli 3 giorni dall’apertura di tali attività, per la quale molti commercianti si erano già adoperati investendo e spendendo altri soldi per i dovuti adempimenti di legge. Commercianti ormai allo stremo, fiaccati nel morale e , sopratutto , disperati per la chiusura forzata di due mesi, soprattutto coloro che devono pagare anche gli affitti dei locali restati chiusi. Sorge spontanea una domanda : a prendere le sigarette si può , se invece si va a ritirare una pizza è vietato? Ma si comprende l’assurdita’ di tale paradosso? Ancora una volta tutto questo si ritorce però anche sulla pelle di noi sindaci, sentinelle del territorio, come al solito inascoltati e che devono subire le reazioni dei commercianti , giustamente esasperati. Eppure , se in Campania si sono raggiunti risultati importanti in tema di contenimento dell’epidemia ,e si è quasi vicini al contagio zero , si deve anche e SOPRATTUTTO, all’azione dei Sindaci , dei piccoli come dei grandi centri.

Sempre in prima linea, per strada e a fianco dei cittadini ogni giorno , senza sosta. È arrivato il tempo di affrontare seriamente tale problematica , che nell'immediato riguarda la ristorazione da asporto , ma più in generale la ristorazione nel suo complesso. Discutere di come applicare e far rispettare le regole è un conto , altro e’ non accorgersi che una regione sta morendo , lentamente e fra poco irreversibilmente per la inevitabile chiusura di moltissime attività commerciali.

Da subito bisogna rivedere e rettificare l’ordinanza che vieta la ristorazione da asporto e, inoltre, predisporre un piano adeguato per far riaprire le altre attività di ristorazione nel pieno rispetto delle regole, ma investendo risorse per favorirne la prossima apertura, in modo da scongiurare la chiusura di molte di esse. Con conseguenze catastrofiche.

Giampiero Nuzzo, Sindaco di Caselle in Pittari