Meteo, caldo estivo in arrivo. Ultimi temporali al Sud prima dell'anticiclone sull'Italia Credits Foto • giovedì 21 maggio 2020 Sull’Italia sta per tornare l’alta pressione. I temporali che hanno interessato in questi giorni molte regioni si stanno portando al Sud per poi abbandonare il nostro Paese. Fino al weekend il tempo tornerà in gran parte stabile e decisamente molto caldo. Oggi (specie al mattino) le regioni meridionali saranno interessate dagli ultimi fenomeni temporaleschi a carattere sparso, ma già dal pomeriggio il tempo tenderà a migliorare. Sul resto d’Italia l’avanzata dell’alta pressione avrà già riportato il bel tempo con sole prevalente e un primo rialzo termico, più sensibile a partire da venerdì. Nel corso del weekend l’anticiclone si sarà esteso a quasi tutta l’Italia garantendo due giornate in gran parte soleggiate e molto calde. Nella giornata di sabato le temperature massime potrebbero toccare i 30°C su Emilia e Veneto e addirittura i 32°C sulle valli dell’Alto Adige, fino a 27-29°C a Milano, Torino, Firenze e Roma. Domenica, a parte qualche nube in più al Nordest dove si avvertirà un contenuto calo termico, il sole splenderà ovunque con un clima caldo estivo. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che dalla prossima settimana la presenza anticiclonica si farà sempre più ingombrante. Il tempo sarà prevalentemente soleggiato su gran parte d’Italia e le temperature continueranno a mantenersi calde con valori massimi superiori ai 25°C su gran parte delle città.