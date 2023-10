Sofia Marilù Trimarco dalla passerella di Miss Universo al Cinema

Marina di Camerota - Partono dal Cilento, le Selezioni della Campania di Miss Univese Italy 2019, il Concorso dei Concorsi di Bellezza, il Concorso più importante del Mondo, quello che sforna e, dove hanno mosso i primi passi tante Top Model Internazionali; il Concorso più seguito e quello più ambito e sognato da tutte le ragazze è nato in California nel 1952 e per un periodo è stato pure organizzato dall’attuale Presidente USA Donald Trumph; la bellissima Marina di Camerota, caratteristico borgo marinaro dal mare fantastico, location caratterizzata da spiagge dorate e da una natura rigogliosa ed incontaminata, insignita pure quest’anno,meritatamente, della Bandiera Blu e della Bandiera Verde di Lega Ambiente, è quella chiamata a tagliare il nastro delle Selezioni Campane, curate dalla Lino’s Production di Lino Miraldi che, domenica 28 giugno a partire dalle ore 21,00 all’Hotel America, meravigliosa struttura caratterizzata da un giardino con piante tropicali, metterà in passerella una ventina di aspiranti Miss pronte a sfidarsi a colpi di sfilate in coloratissimi costumi da bagno ed eleganti abiti davanti ad una qualificata giuria presieduta dal Patron Nazionale Marco Ciriaci, che avrà il compito di scegliere le prime finaliste regionali campane che, alla fine di agosto, si contenderanno i posti per formare la squadra campana che a settembre parteciperà alle fasi finali del Reality che, dopo il successo dello scorso anno, pure quest’anno verrà messo in onda su Mediaset che eleggerà Miss Universe Italy 2020 che succederà alla bellissima Miss salernitana - di Buccino - Sofia Marilù Trimarco che dopo aver conquistato il ventunesimo posto alla finale mondiale di Atlanta (USA) - seguita su Fox TV e Tele Globo da circa 600 milioni di telespettatori - martedi 2 luglio debutterà e potremo ammirarla nelle sale cinematografiche nel film comico del regista partenopeo Ciro Villano Ammén che vede tra gli attori protagonisti il romano Maurizio Mattioli, Elisabetta Gregoraci, Simone Schettino, Rosaria De Cicco, Gianni Parisi e Davide Marotta con le musiche di Sal Da Vinci. La trama del film ambientato a Montecarlo … uhm cioè scusate volevo dire Montecalvo, un piccolo e tranquillo paese di montagna in provincia di Avellino,si snoda sulle vicende del parroco del paese Don Maurizio che in seguito ad un incidente, ha iniziato a rivelare tutti i segreti confessati dai parrocchiani . Tra i suoi confidenti c’è pure la bella Miss Sofia Marilù Trimarco che è la barista del paese.