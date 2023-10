Scuola, in Campania la data di inizio è il 24 settembre Credits Foto • sabato 27 giugno 2020 La Campania è l’unica tra le regioni italiane che non ha accettato le nuove linee guida per il ritorno a scuola da settembre. Il governatore Vincenzo De Luca – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – ha ribadito il suo dissenso motivando i «no» con l’organico ancora non definito, fondi insufficienti per l’edilizia scolastica e responsabilità scaricate solo sui dirigenti. Non c’è stato accordo neanche sulla data di inizio, che in Campania è confermata per il 24 settembre per via delle elezioni regionali (che si svolgeranno il 20 e il 21 settembre), dieci giorni dopo il resto del Paese.

Fonte: salernonotizie.it