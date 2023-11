Volcei Wine Jazz: rassegna di Musica, Vino e Arte l’ 11 agosto a Buccino Ancora pochi giorni ci separano dalla briosa iniziativa del Volcei Wine Jazz giunta alla 10° edizione. Credits Foto • sabato 8 agosto 2020 Comunicato Stampa L’evento, consolidato negli anni, nasce per celebrare il connubio perfetto tra vino e cultura, binomio imprescindibile quale espressione della cultura di un territorio. Nonostante le difficoltà e le ristrettezze legate all’emergenza epidemiologica, la Pro Loco, in sinergia con il Museo Archeologico nazionale di Volcei, il Comune di Buccino e con il sostegno economico della BCC Buccino Comuni Cilentani, realizzerà, seppur in modo diverso e nel rispetto delle disposizioni anti-covid19, l’appuntamento previsto per il 2020. L’ospite della decima edizione del Volcei Wine Jazz sarà Luciano Macchia, con il gruppo “Luciano Macchia Quartet”, musicista eclettico e fantasioso, il quale, dopo un inizio dedito alla musica classica (trombone aggiunto al Teatro alla Scala e primo trombone dell’Orchestra Sinfonica del Friuli Venezia Giulia), fonda la jazz band Ottavo Richter e, contemporaneamente, collabora con svariati artisti (tra cui Vinicio Capossela, Afterhours, Calibro35, Banda Osiris, Dente, Antonio Di Bella, Nicolò Fabi, Le Luci della Centrale Elettrica). Dal 2017, oltre a debuttare come conduttore su Radio Popolare con la trasmissione “Notte”, registra il suo primo disco da solista “Twist o rock ammericano”, cercando “un filo Vulnerabile” diretto con Renato Carosone e lo spirito di Fred Buscaglione (swing italiano). Show elettrizzante e divertente grazie alla presenza di grandi artisti sul palco. Nel 2019 incide l’album “Live in Milano”, in chiave rocksteady e per l’estate 2020 ha lanciato il singolo molto apprezzato nel settore della musica indie “Al mare ci vado da solo”. Parteciperà alla serata jazz la giovane Elisa Campagna che studia canto dall’età di dodici anni. Dopo alcuni anni da privatista, consegue una laurea in canto jazz presso il conservatorio di Potenza. Durante il suo percorso partecipa a diversi musical con diverse produzioni, e arriva alle finali di vari concorsi canori, tra cui il festival “Tutto Mogol Battisti” e il concorso “Stella per una notte”, per poi vincere, nel 2019, il primo premio al concorso internazionale “Giovani Promesse” di Bracigliano nella categoria canto jazz.