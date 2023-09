Amministrative, l'avv. Sorrentino formalizza si candida a sindaco di San Giovanni a Piro Credits Foto • sabato 15 agosto 2020 Comunicato Stampa Liberi di scegliere. È un nome scelto non a caso. Quando un gruppo di persone legate al proprio territorio vuole mettere a disposizione della comunità in cui vive il proprio impegno, le proprie competenze ed idee dovrebbe essere un segno positivo per chiunque. La base di qualsiasi forma democratica contempla una dualità, una controvoce, la possibilità di un controllo, di un'alternativa. Quando questa viene ostacolata in ogni modo e con mezzi che con la parola democrazia non hanno nulla a che fare, invece, c'è da preoccuparsi e da lottare. Ci siamo sentiti poco liberi di farlo ma lo abbiamo scelto ugualmente, per un bene più alto e per un bene comune che non dovrebbe mai avere nulla a che fare con interessi personali e dinamiche che appartengono alla vecchia politica. Piero Calamandrei diceva che una delle offese più grandi che si possono fare alla Costituzione è l’indifferenza alla politica, invitando soprattutto i giovani alla partecipazione. Noi ci siamo per partecipare, con umiltà e coraggio, ed anche con sacrificio. Perché sarebbe stato più semplice disinteressarsi. Essere indifferenti sarebbe stato più comodo. Ma meno leale nei confronti, in primis, delle nostre coscienze. Liberi di scegliere significa poter dire no a quella politica a cui siamo stati abituati fatta di vendette, abusi di potere, favoritismi e sudditanza. "È stato sempre così" - "La politica è sporca" - "Non Ve ne dovete interessare" - "Chi ve lo fa fare?" . Sono frasi ricorrenti e tristi, sintomo di una mancanza di dialogo, di opportunità, di rispetto del pensiero divergente. La politica dovrebbe unire il mondo ideale a quello realizzabile, per tale ragione formalizzo il mio impegno per la carica di Sindaco di San Giovanni a Piro, Bosco e Scario! Buon ferragosto a tutti. San Giovanni a Piro, 15 Agosto 2020 Avv. Alberico Sorrentino