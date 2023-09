Covid-19, ordinanza di chiusura locali movida all’una di notte Credits Foto • venerdì 21 agosto 2020 Comunicato Stampa Il sindaco del Comune di Agropoli, Adamo Coppola, ha firmato apposita ordinanza nella quale dispone la chiusura dei locali della movida alle ore 1,00. Tale disposizione ha durata fino al prossimo 7 settembre. Il provvedimento fa seguito all’ordinanza n. 66 dell’8 agosto del presidente della Regione Campania (che riprende precedenti ordinanze, la n. 64 e la n. 55) e stabilisce limiti orari alle attività, ma differenziandoli per giorni della settimana. L’ordinanza del sindaco di Agropoli invece, fissa all’una di notte per tutti i giorni della settimana, l’orario di chiusura dei locali. «L’alta concentrazione di persone – afferma il sindaco Adamo Coppola - che si verifica in determinati luoghi cittadini in orari notturni può esporre ancor di più al pericolo di contagio. La situazione che si sta verificando nei Comuni vicini, così come in tutta Italia, con una crescita importante del numero dei contagi, ci impone a tirare un po’ le briglie e a osservare maggiore prudenza. Non da meno poi, si sono verificate situazioni di intemperanze. Da qui la decisione di imporre la chiusura di tutti i pubblici esercizi in sede fissa e su area pubblica, attività artigianali alimentari e di vicinato del settore alimentare con asporto, all’una di notte, quindi un’ora prima rispetto a quanto stabilito dall’ordinanza regionale. Approfitto per raccomandare a tutti il rispetto delle prescrizioni anti-Covid19».