Abbate “riapertura dei posteggi un danno grave per la biodiversità”. Esposto alle autorità competenti Credits Foto • venerdì 21 agosto 2020 Comunicato Stampa Sono stati riaperti il 14 agosto due grossi ex posteggi auto, sequestrati nel 2017, nell’area Zps della duna fossile sotto il SIC “Pareti rocciose di Cala del Cefalo” (IT8050038), malgrado che le pareti rocciose della Cala del Cefalo (Marina di Camerota) siano sottoposte a vincolo idrogeologico, che occorra la Valutazione incidenza previsto nella Direttiva europea Habitat per il valore di biodiversità presente sia vegetale che animale. Si ricordano ad esempio le 2 specie di chirotteri e della rondine di montagna che nidificano nelle grotte preistoriche alla base della falesia, delle altre specie protette di rettili e di uccelli (falco pellegrino, gabbiano corso, corvo imperiale, barbagianni eccetera,) e delle specie vegetali endogene quali la Primula palinuri e il garofano della roccia. Specie messe in pericolo da inquinamento acustico e di emissione gas e olio. I due posteggi sono stati di nuovo utilizzati tenendo conto, come unica precauzione, di tener lontane le auto di qualche metro dalla parete rocciosa, sottoposta però a improvvise cadute di massi e di frane, che raggiungono anche la strada, come dimostrano i numerosi cartelli di avvertimento posti. Le alternative alla riapertura dei varchi esistono, come i posteggi privati al Trivento, semi vuoti. E’ stato pertanto inviato un esposto al Ministro Ambiente, al Prefetto, ai presidenti Regione Campania e Parco nazionale, e p.c. alla Procura di Vallo della Lucania. Ritenendo la riapertura dei posteggi un danno grave per la Biodiversità (siamo nel 2020 anno che la celebra) sono stati pregati i regionali di wwf e Lipu Campania di inoltrare una urgente richiesta di procedimento di infrazione indirizzato alla Commissione europea. Com. stampa 21 agosto 2020, Paolo Abbate, attivista ambiente 22 ag 2020-