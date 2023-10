Covid in Campania, De Luca prepara nuove restrizioni, non ci sarà nessun lockdown Credits Foto • martedì 29 settembre 2020 I quasi 300 nuovi casi (295, per l’esattezza) registrati ieri in Campania, su circa 5600 tamponi processati, confermano l’avanza, costante e preoccupante, del Covid in Campania. E il rieletto governatore Vincenzo De Luca ha già pronto un piano – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – per porre un argine ai contagi e alla diffusione del virus sull’intero territorio. Dopo il ripristino delle mascherine obbligatorie anche all’esterno, il check in aeroporto, si annunciano altre (necessarie) restrizioni. «Ci sarà una stretta sugli stili di vita, quelli che preoccupano di più, su quella che si chiama movida ma anche altro», filtra dalla Regione. «Nessun lockdown in Campania» fanno sapere ancora da Palazzo Santa Lucia.

Fonte: salernonotizie.it