Meteo, da venerdì e nel weekend tornano le piogge su tutta Italia Credits Foto • giovedì 22 ottobre 2020 Da venerdì e nel weekend tornano le piogge su tutta Italia per l’arrivo di una perturbazione atlantica che di fatto porrà termine all’ottobrata. Le precipitazioni cominceranno a intensificarsi già nella serata di giovedì a partire dal Nordovest. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che la giornata di venerdì per le regioni settentrionali sarà cupa e piovosa per tutto il giorno. Le precipitazioni potranno risultare a tratti consistenti e temporalesche in Liguria e forti sui rilievi della Lombardia. Il tempo peggiorerà anche in Toscana nel corso del pomeriggio e in tarda serata pure su Lazio e Marche. Nella giornata di sabato la perturbazione insisterà ancora al Nordest e scenderà con decisione verso il Centro ed entro sera anche al Sud. Rovesci e temporali sin dalle prime ore interesseranno Firenze e Roma, piogge a Napoli nel pomeriggio. Domenica il fronte perturbato si allontanerà velocemente lasciando dell’instabilità più accesa principalmente sulle coste della Campania e della Calabria tirrenica. Sul resto delle regioni il tempo sarà migliore con più sole al Nord e un cielo a tratti nuvoloso, ma in genere asciutto, sul resto d’Italia. Temperature massime in diminuzione di qualche grado ove piovoso, minime in aumento dove il cielo sarà più coperto. NEL DETTAGLIO Giovedì 22. Al nord: nebbie al mattino, piogge deboli al Nordovest. Al centro: molte nubi su Toscana, Umbria e Lazio, più sole altrove. Al sud: soleggiato. Venerdì 23. Al nord: piogge diffuse. Al centro: coperto con piogge in arrivo sulla Toscana. Al Sud: poco nuvoloso. Sabato 24. Al nord: piogge al Nordest, sole altrove. Al centro: diffusamente instabile con rovesci e temporali sparsi. Al sud: peggiora su Campania, Puglia e Basilicata. Domenica migliora al Nord, tempo più incerto sul basso Tirreno.