La Campania, fra le regioni con maggiori casi Covid19. Il Nuovo DPCM blinda il Natale. Al via l’extra cashback di Natale Coronavirus19, i dati recenti nella regione Campania: 2295 positivi su 24.709 tamponi effettuati. 28 i morti Covid19 nelle ultime 48 ore. Nuovo DPCM di Natale con severe regole per le prossime feste. Conte: oltre alle necessarie misure restrittive, volte al contenimento Coronavirus, saranno adottate utili incentivi per i consumi e per il sostegno della ripresa economica. Credits Foto FB • venerdì 4 dicembre 2020 di Emilio La Greca Romano | Blog Nuovo DPCM di Natale con severe regole per le prossime feste. Conte ha annunciato lo stop ai movimenti anche tra Comuni diversi durate le festività. A Capodanno si parla di coprifuoco per evitare larghi festeggiamenti a casa. La notte di Capodanno sarà impedito di uscire dalle 22,00 fino alle 7,00. In quarantena chi arriva dall’estero nei giorni dal 21 dicembre al 6 gennaio. La scuola e gli impianti di sci riapriranno a gennaio. Le attività commerciali resteranno aperte fino alle 21.00. “Nei giorni festivi e pre-festivi, nei centri commerciali, saranno aperti solo i negozi alimentari, le farmacie, parafarmacie, sanitari, tabacchi, edicole e vivai”: lo ha annunciato il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, presentando le nuove misure in vigore da domani. Conte, fra l’altro, ha annunciato che nel corso del mese di dicembre, oltre alle necessarie misure restrittive volte al contenimento Coronavirus, saranno adottate utili politiche d’incentivi per i consumi e per il sostegno della ripresa economica: “L’8 dicembre avrà il via l’extra cashback di Natale, prevede che chi paga con carte e app avrà un rimborso del 10% su tutti gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre. Ci sarà un rimborso che potrà arrivare fino a 150 euro”. Nel mondo oltre 64,5 milioni di casi e quasi un milione e mezzo di morti. Lombardia, Veneto e Campania restano anche oggi le Regioni che registrano il maggiore aumento di casi Covid nelle ultime 24 ore, rispettivamente con 3.751, 3.581 e 2.295 nuovi positivi. In Italia complessivamente sono stati registrati 23.225 nuovi casi e 993 morti in 24 ore, per un totale di 58.038. Mai tanti decessi in un giorno. Altro picco più alto di morti è stato registrato a marzo: i 969 decessi in 24 ore risalgono al 27 marzo. Sono 3.597 i pazienti in terapia intensiva, 19 meno di mercoledì. Si tratta in realtà, come sempre, di un saldo tra ingressi e uscite: il numero di ingressi in rianimazione nelle 24 ore sono stati 217. I ricoverati negli altri reparti Covid19 sono 31.772, in calo di 682 unità rispetto al giorno precedente. Gli attualmente positivi sono 759.982 (-1.248), i guariti e dimessi 846.809 (+23.474). Risalgono, come accennato, i contagi in Campania. Nelle ultime 48 ore si registrano: 2295 positivi su 24.709 tamponi effettuati. I morti Covid19 nella nostra regione, nelle ultime ore, sono 28. © RIPRODUZIONE RISERVATA BLOG di Emilio La Greca Romano - La pagina corrente è autogestita