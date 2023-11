Meteo, impetuose correnti freddissime in arrivo sull'Italia. Crollo delle temperature Credits Foto • mercoledì 13 gennaio 2021 Da qualche giorno, dal Circolo polare Artico, si è aperto un canale gelido che ora sta scendendo sull'Europa e presto raggiungerà l'Italia. Queste impetuose correnti freddissime tra giovedì e sabato faranno irruzione sul nostro Paese provocando un brusco crollo delle temperature e la formazione di due vortici ciclonici. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che una massa d’aria gelida dalla Russia nel corso di giovedì irromperà impetuosa sull’Italia sotto forma di venti nordorientali che dilagheranno ovunque. Le correnti gelide a contatto con il mare daranno vita a un vortice ciclonico che venerdì si posizionerà sul basso Tirreno e che piloterà una veloce perturbazione che interesserà principalmente Sardegna, Sicilia e Calabria tirreniche. Nella prima parte del weekend i venti gelidi si faranno più intensi e soffieranno praticamente su tutta Italia; la Tramontana flagellerà il basso Adriatico e lo Ionio con mareggiate sulle coste pugliesi, la Bora soffierà sul medio e alto Adriatico, il Grecale sul Tirreno e il Maestrale in Sardegna. Le temperature subiranno un repentino crollo con valori notturni sottozero su quasi tutta Italia e valori massimi vicino allo zero al Nord, non più alti di 6°C sul resto del Paese. Il vento gelido acuirà ulteriormente la sensazione del freddo. Colpo di scena invece per domenica, una perturbazione atlantica giungerà di gran carriera dalla Francia e si tufferà sul Mediterraneo provocando un peggioramento del tempo con precipitazioni nevose possibili fino in pianura su alcune regioni. NEL DETTAGLIO Mercoledì 13. Al nord: bel tempo, freddo, neve sui confini alpini. Al centro: bel tempo, qualche piovasco in Sardegna. Al sud: qualche rovescio sul basso Tirreno. Giovedì 14. Al nord: neve forte sui confini alpini, molte nubi altrove. Al centro: un po’ instabile in Sardegna, asciutto altrove, ma in serata peggiora su Abruzzo e Molise. Al sud: precipitazioni su coste tirreniche, in serata sulla Puglia. Venerdì 15. Al nord: neve debole sulle Alpi centro-occidentali. Al centro: peggiora sulla Sardegna con temporali, qualche pioggia su coste toscane e laziali. Al sud: maltempo su coste tirreniche con neve in collina. Nel weekend clima freddo, domenica con perturbazione.