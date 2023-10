Dieta Mediterranea e resilienza rurale in un’economia globalizzata Credits Foto pixabay.com • lunedì 29 marzo 2021 Comunicato Stampa Presso la sede del GAL Colline Salernitane, ubicata nell’area P.I.P. di Giffoni Valle Piana, il Presidente Antonio Giuliano ed il Coordinatore Eligio Troisi, con l’onorevole Franco Picarone, Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania, hanno presentato il progetto di cooperazione denominato CREA-MED, progetto partecipato dal GAL Colline Salernitane che vede capofila il GAL “Sentieri del Buon Vivere”, presieduto da Nicola Parisi. Obiettivi di progetto: favorire la conoscenza, l'informazione e la formazione sugli elementi caratterizzanti una sana alimentazione ispirata ai principi della dieta mediterranea ed ai propri stili di vita, quindi conoscenza e consapevolezza per orientarsi verso una dieta povera di grassi animali e proteine animali che hanno effetti sulla ossidazione cellulare e favoriscono lo sviluppo di malattie degenerative croniche, oltre alla obesità, a favore di una dieta che utilizza grassi vegetali come l'olio extravergine di oliva, legumi, cereali, ortaggi e frutta, pesce e vino che hanno effetti benefici ed antiossidanti. Le finalità sono almeno tre: Informazione, formazione e conoscenza anche in chiave didattica ed educativa; Promozione delle produzioni agricole ed agroalimentari territoriali, che rappresentano gli elementi cardine della dieta mediterranea, l’olio evo DOP Colline Salernitane, la Nocciola di Giffoni IGP, ricca di acido folico, la frutta, gli ortaggi, i vini Colli di Salerno IGT. Promuovere i territori della dieta mediterranea in chiave tristica e le tradizioni gastronomiche e quindi il settore della ristorazione, della cucina di territorio e quindi in generale del turismo che esce tra i settori più provati economicamente dalla pandemia; Destinatari delle azioni: Istituti scolastici superiori di I e II grado; Distretti sociosanitari; Operatori agricoli, della trasformazione alimentare, ristoratori, operatori turistici; Istituzioni locali. Saranno svolti 19 seminari informativi formativi che interesseranno tutti i comuni dei Picentini e si avvarranno di un tutor. Attività di comunicazione su riviste specializzate di settore e su portali specializzati di comunicazione e promozione turistica già selezionati nel gruppo Valica, con 80.000 copie vendute e sul Portale Turisti per Caso di Patrizio Roversi già conduttore di Linea Verde, con 1.000.000 contatti.