La R.E.A. consacra il potentino Nino Postiglione primo pioniere dell'etere in Italia E' un potentino il primo pioniere dell'etere in Italia.

Nino Postiglione, fond˛ la prima Radio in Fm italiana nel 1973. Credits Foto • martedý 4 maggio 2021 Comunicato Stampa La R.E.A. di Roma (Radio Televisioni Europee Associate), presieduta da Antonio Diomede, che raggruppa ben 420 RadioTv in tutta la Penisola, dopo un'attenta indagine conoscitiva, riconosce alla Basilicata un primato, erroneamente attribuito a Radio Milano International, nel 2006, in occasione del Trentennale delle Radio in Fm, svoltosi a Bologna. Ebbene, con documenti alla mano, la R. E. A. sostiene che la prima Radio Libera..."ma libera veramente", come cantava Eugenio Finardi, Ŕ Radio Potenza Centrale, fondata da Nino Postiglione e dalla moglie Palmina Tortorelli (nelle foto) nel 1973, e regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di Potenza come ditta "Radio Diffusione", che ancora trasmette ed Ŕ la radio pi¨ ascoltata in Basilicata. Dr. Tonino Luppino, Consigliere nazionale della R. E. A.