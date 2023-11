Domenica, 9 maggio, la scuola festeggia l'Europa unita

L'Rt si stabilizza attorno a 0,85 a livello nazionale. Si delineerà lunedì, un Paese senza zone rosse. Intanto si avvicina la nuova tornata di riaperture con la ripresa dell'attività per piscine all'aperto e centri commerciali durante il weekend. La Valle d’Aosta passerà sicuramente arancione come Sardegna e Sicilia, mentre Basilicata, Calabria e Puglia dovrebbero diventare gialle. Le modifiche delle cromature regionali lieviteranno la libera circolazione. Si prevede un movimento di ben 53 milioni di italiani. Senza certificazioni alla mano si potrà uscire per ristoranti a pranzo e cena, al cinema, al teatro o al museo. Anche nella nostra regione ripartono matrimoni e spettacoli, ma ulteriormente regolamentati dalla Ordinanza numero 17 di Vincenzo De Luca, Governatore della Campania.

L’ordinanza di Vincenzo De Luca determina la ripresa in sicurezza; il documento fornisce le disposizioni per la tutela in ambito economico, culturale e sociale. L’ordinanza regionale ha considerato le linee guida per la ripresa approvate dalla Conferenza delle Regioni e ne demanda la disposizione all’Unità di Crisi del nostro territorio. "Di concerto con le associazioni di categoria rappresentative degli operatori economici, dei protocolli attuativi/integrativi delle Linee guida approvate il 28 aprile 2021, si prevedono regole certe di prevenzione, proporzionate alla situazione di difficoltà e adeguate misure per assicurare l’accoglienza sicura e la promozione della fruizione in sicurezza dei diversi servizi - turistici, alberghieri, wedding, trasporti, spettacoli etc – anche attraverso facilitazioni all’accesso dei servizi e/o deroghe alle misure di sicurezza più restrittive, relative al contingentamento delle presenze e al distanziamento interpersonale, per cittadini in possesso di certificazione/Smart card di completamento della vaccinazione, fermo l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e di osservanza delle altre misure di prevenzione di base (frequente igienizzazione delle mani e degli oggetti)".

Assume, dunque, nella fase della ripartenza generalizzata, peculiare rilievo il possesso di certificazione/Smart card di completamento della vaccinazione. Ripartiranno anche i matrimoni, è vero; ripartiranno però solo con la smart card, altrimenti De Luca vestirà i panni di Don Rodrigo e manderà i suoi bravi affinchè il matrimonio non si celebri fra i due promessi “Questo matrimonio, senza smart card, non s'ha da fare..”. A tal fine sarà programmata la consegna delle Smart card direttamente al momento del completamento della vaccinazione. Una certificazione, in sostanza, che abiliterà alla socializzazione diffusa. E mentre tutto questo sta per accadere Domenica, 9 maggio, in coincidenza, quest’anno, con la Festa della Mamma, si celebra la Festa dell’Europa. Un’occasione per riflettere, per rafforzare la consapevolezza delle studentesse e degli studenti sul tema della cittadinanza europea, intesa come appartenenza a una cultura, a valori, a una storia, a un percorso comuni. “L’Europa, ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, è nata da un sogno nei momenti più difficili, quando era terreno di scontro, di violenza, della guerra. In quegli anni è nata l’idea di un’Europa unita. È stata una costruzione faticosa, che a volte viene data per scontata. È una costruzione che si fortifica solo se le nostre ragazze e i nostri ragazzi hanno la capacità di lavorare insieme”. In occasione della Festa dell’Europa il Ministro dedicherà alcune iniziative. In particolare, domani, domenica 9 maggio, il video ‘Ode alla Gioia’, realizzato da Europa InCanto, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e il Servizio Europeo per l’Azione esterna dell’Unione Europea - SEAE, farà da apertura alle celebrazioni e ai collegamenti delle delegazioni europee trasmessi in diretta in tutto il mondo.

L’inno, cantato da bambine e bambini delle scuole italiane ed europee, sarà pubblicato sui canali social del Ministero. Lunedì 10 maggio è poi previsto un evento online, a partire dalle ore 10.30, in diretta sul canale YouTube del Ministero. Aprirà i lavori il Ministro dell’Istruzione. Nel corso della mattinata verranno presentati i progetti PON sulla conoscenza dell’Europa e sugli ambienti di apprendimento e i progetti Erasmus delle scuole sulla mobilità. Saranno coinvolti studentesse e studenti delle scuole di tutta Italia, le Bande scolastiche giovanili e la banda “J. Lennon” che suonerà l’Inno alla Gioia.

