Campania, regione più contagiata del Paese. “Le quinte tornino in dad”

I positivi della Lombardia sono 40.000. Abbiamo superato abbondantemente il numero lombardo e ci attestiamo col primato degli infetti Covid 19 nel Paese. E se i napoletani ancora aspettano i vaccini, a seguito dell’esaurimento delle scorte, a Salerno, la campagna prosegue intensamente. Allontanato il timore dovuto al rischio di una brusca sospensione delle dosi. A breve ulteriori rifornimenti di Pfizer.

L’offerta open della scorsa settimana ha determinato un esaurimento temporaneo del vaccino tedesco. E’ stata data, infatti, largamente possibilità di effettuare il vaccino nei giorni scorsi, senza alcun obbligo di appuntamento agli over 60. Con regolarità, per fortuna, proseguiranno la campagna di vaccinazione riservata agli over 50, come da prenotazione effettuata sulla piattaforma della regione Campania. Sarà possibile effettuare la vaccinazione ai soggetti affetti da comorbilità senza connotazione di gravità (non elevata fragilità), come indicato dall’ASL di Salerno. Le persone di età inferiore a 60 anni, potranno ottenere l’inserimento in piattaforma esclusivamente attraverso il Medico di Medicina Generale (medico di famiglia), secondo quanto previsto dalle “Raccomandazioni sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19. Si ricorda che la Categoria 4 distingue “Persone con comorbilità di età inferiore ai 60 anni senza quella connotazione di gravità riportata per la fragilità”, sono incluse le persone affette da patologie o situazioni di compromissione immunologica che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di COVID-19, seppur senza quella connotazione di gravità riportata per le persone fragili (ad elevata fragilità). In gran parte, le tipologie di patologie prese in considerazione sono le medesime assunte per le persone estremamente vulnerabili, ma il livello di gravità considerato è inferiore. Dette persone sono interessate da una o più patologie, come di seguito indicato: malattie respiratorie, cardiocircolatorie, neurologiche, diabete/altre endocrinopatie, HIV, insufficienza renale/patologia renale, ipertensione arteriosa, malattie autoimmuni/immunodeficienze primitive, epatica, cerebrovascolari, patologia oncologica. E’ prevista intanto una prossima campagna di vaccinazione riservata ai ragazzi di età compresa fra i 12 e i 15 anni. Si attende l’ok dell’Ema nella seconda decade del prossimo mese. Si suppone possano partire le vaccinazioni per i giovanissimi nel mese di luglio prossimo. Tanto sarà necessario per rendere ancora più sicura la scuola con l’inizio delle attività didattiche a settembre.

Al momento, da lontano, arriva l’eco della sollecitazione del Prefetto Saccone. “Le quinte tornino in Dad". Una idea per evitare la quarantena della classi alle prese con la maturità. "È un pensiero diffuso tra molti dirigenti scolastici e appare un'indicazione di cautela ragionevole per preservare gli studenti", dichiara il Prefetto di Milano, Renato Saccone. Una valutazione di senso, utile anche nel nostro caso, in un contesto che attualmente conta un elevato numero di contagi Covid-19, rispetto alla Lombardia. In prossimità della prova d’esame, fissata per il 16 giugno, il buon senso e una giusta dose di prudenza suggeriscono di ridurre al minimo i rischi per gli alunni. Nel caso uno solo di loro dovesse risultare positivo al Covid-19 tutta la sua classe andrebbe in isolamento. Ciò impedirebbe a tutti di sostenere l'esame in presenza”. L’idea di Saccone, lo ribadiamo, considerati i dati preoccupanti della Campania, dovrebbe essere valutata specialmente nella nostra regione.