TURISMO E AGROALIMENTARE POSTCOVID: L'ITALIA E IL CILENTO RIPARTONO Il 10 giugno Convegno on-line organizzato dalla Società di Comunicazione Future4 in collaborazione con il Comune di Ascea e la Fondazione Alario per Elea Velia. Credits Foto • mercoledì 9 giugno 2021 Comunicato Stampa La ripresa del Turismo e dell’Agroalimentare, la capacità di fare sistema e il ruolo della comunicazione nella rinascita di uno dei settori strategici del Paese e del Cilento: ne parleranno alcuni esperti giovedi 10 giugno 2021, alle 16.30, nel corso di un Convegno digitale organizzato dal Comune di Ascea, dalla Fondazione Alario per Elea Velia, in collaborazione con Future4, Società specializzata nella realizzazione di eventi e iniziative di comunicazione legate al Turismo e all’Enogastronomia. Prenderanno la parola per i saluti istituzionali il Sindaco di Ascea, Pietro D’Angiolillo; il Presidente della Fondazione Alario, Marcello D’Aiuto e l’Assessore al Turismo di Ascea, Valentina Pica. Il dibattito verrà aperto dagli interventi di Silvia Baiocco, Docente al Master di Economia e Management delle attività turistiche e culturali dell’Università degli Studi di Roma di “Tor Vergata”, e Giancarlo Carriero, Vicepresidente di Federturismo Confindustria, che disegneranno lo scenario del settore dopo la Pandemia. A seguire prenderanno parte al dibattito: Vito Busillo, Presidente di Coldiretti Salerno; Giancarlo Vitolo, CEO di Travel Before e Consigliere FIAVET Regione Campania; Daniela Mugnai, Rappresentante Regione Toscana del Touring Club Italia ed esperta di enogastronomia; Saverio Castilletti, Fondatore e CEO di Italy XP; Tommaso Chirico, Amministratore delegato Fondazione Alario. L’obiettivo del Convegno, moderato da Giuseppe Coccon, esperto di comunicazione e membro dell’Advisory Board di Future 4, sarà capire come e con quali strumenti di comunicazione il sistema turistico italiano, ed in particolare quello del Cilento, si stanno preparando alla ripresa dopo la lunga crisi causata dal Covid. Per ulteriori informazioni: www.future4.it