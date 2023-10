Salerno Danza Festival: giovedì 8 Compagnia Estemporada ad Ascea Giovedì 8 luglio a Palazzo Ricci di Ascea

Credits Foto FabricioMacedoPhotos • martedì 6 luglio 2021 Comunicato Stampa Nel segno dell’interazione tra il codice universale dell’ars coreutica e quello dei luoghi magici della Campania prosegue l’edizione 2021 di Salerno Danza Festival, l’evento ideato dal CDTM – Circuito Campano della Danza, con il sostegno di Regione Campania, il patrocinio dei Comuni di Ascea e di Gioi e la collaborazione dell’Associazione Cilentomania. Giovedì 8 luglio (alle 21) a Palazzo Ricci di Ascea il cartellone prosegue ospitando la Compagnia Estemporada in “L’ospite d’onore”. Sulla scia delle avventure del grande Diabolik, leggendario personaggio dei fumetti donato dalle matite e dall’estro di Angela e Luciana Giussani, nasce uno spettacolo in cui letteratura a fumetti, musica e danza si fondono in uno spettacolo unico nel suo genere. Le coreografie sono di Livia Lepri. La Compagnia Danza Estemporada nasce nell’agosto del 1998. È sostenuta e riconosciuta dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla Regione Sardegna. Fin dagli esordi ha prodotto e portato in scena spettacoli di successo e si avvale della collaborazione di numerosi coreografi di fama nazionale ed internazionale, partecipando a progetti di valorizzazione e diffusione della danza. INFO UTILI Il costo del biglietto è di 3 euro. Per informazioni e prenotazioni: https://www.salernodanzafestival.net/