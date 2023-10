Will a Pollica per parlare di tutela dell’ambiente, alimentazione e sostenibilità Credits Foto • martedì 6 luglio 2021 Comunicato Stampa Will, community online che conta oltre 1 milione di followers su Instagram e Facebook e fenomeno social ed editoriale nato nel 2020, arriva in Cilento per parlare di tutela dell’ambiente, alimentazione e sostenibilità. L’appuntamento è per mercoledì 7 luglio alle 18.45, ospiti al Castello Principi Capano di Pollica, sede del Paideia Campus, progetto del Future Food Institute, Comune di Pollica e Centro studi Dieta Mediterranea "Angelo Vassallo". Il Paideia Campus è il nuovo polo internazionale dedicato alla formazione, alla ricerca, alla sperimentazione e all’innovazione sul tema dell’ecologia integrale, che vede nel concetto di Dieta Mediterranea una delle sue più concrete manifestazioni. Sarà un momento di ascolto e di confronto con i ragazzi e le ragazze del territorio che fanno parte della community. Si parlerà anche di cosa interessa davvero ai giovani nel dibattito pubblico, di quale futuro immaginano per l'Europa e di quali sono le priorità per uno stile di vita e di consumo sostenibile. Dopo la discussione, sarà offerto un piccolo aperitivo caratterizzato dai sapori della Dieta Mediterranea, ma anche dall’innovazione alimentare. L’evento, per ragioni organizzative, è a numero chiuso: è possibile confermare la propria partecipazione a questo link. L’evento fa parte di Will Meets, un tour di ascolto in Italia, da Sud a Nord, per incontrare i giovani della community, uscire dalla bolla dei social e definire un piano editoriale più inclusivo. Il team di Will è appena stato in Puglia, Calabria e Sicilia e, dopo la tappa campana, che toccherà Pollica e poi Napoli, proseguirà in Lazio. Il progetto si svolge in collaborazione con il Parlamento Europeo in Italia, impegnato a sua volta a stimolare la partecipazione all'iniziativa della Conferenza sul futuro dell'Europa, piattaforma lanciata dall'Unione Europea per consultare i cittadini e consentire loro di condividere le proposte per il futuro dell'UE. Durante la serata sarà anche possibile intervistare Alessandro Tommasi, fondatore e CEO di Will.