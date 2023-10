Radio libere e Radio Sapri nella Tesi Magistrale della neo dottoressa Estefanìa Copete Vèlez

Radio libere e Radio Sapri nella Tesi Magistrale della neo dottoressa Estefanža Copete VŤlez Credits Foto • martedž 13 luglio 2021 E' una bellissima notizia, che arriva dall'Universitŗ degli Studi di Salerno, che senza dubbio farŗ felice la R.E.A.(Radio Televisioni Europee Associate), presieduta dal "barricadero" dottor Antonio Diomede, che, proprio in questo periodo, sta conducendo una sacrosanta battaglia civile , in nome del pluralismo democratico e in favore dei territori e delle piccole e medie emittenti radiotelevisive. La studentessa di origini Colombiane Estefanža Copete VŤlez, ha discusso presso l'Universitŗ degli Studi di Salerno, una tesi di Laurea Magistrale (relatore il Professor Pietro Cavallo, correlatore il professore Marcello Ravveduto) in Corporate Communication e Media (Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione) sulle Radio libere, liberalizzate e legittimate dalla rivoluzionaria sentenza del 1976 della Corte Costituzionale, e sui 6 anni di libertŗ d'antenna di Radio Sapri (1976-1982), parlando anche della R.E.A, del potentino Nino Postiglione, che, secondo una dettagliata indagine conoscitiva, proprio della R.E.A., Ť stato riconosciuto di recente il primo pioniere delle Radio in Fm, avendo fondato, nel 1973, con la moglie Palmina Tortorelli, Radio Diffusione, che, poi, diventÚ Radio Potenza Centrale, che Ť un Network molto ascoltato in Basilicata e nel Sud Italia, e del futuro della Radio: "la scatola magica- scrive Estefanža- che procura e regala emozioni"! Una Tesi, quindi, che parla di una grande stagione di libertŗ di espressione, quella delle Radio libere, che onorÚ l'art. 21 della nostra Costituzione Repubblicana , nata dalla Resistenza, con ricerche, riferimenti audio-visivi e un grande spazio a Radio Sapri (1976-1982), unica emittente della nostra regione ad essere inserita nel blog della storia delle Radio in Fm, grazie alla storica e rocambolesca intervista del 17 gennaio 1979 a Papa Wojtyla, realizzata da Tonino Luppino dopo appena tre mesi di Pontificato, che si travestž da missionario sudamericano pur di realizzarla, ma anche per il suo impegno nel sociale. La neo dottoressa Estefanža Copete VŤlez, definisce Luppino, "uno dei massimi esponenti delle Radio libere in Italia, con Peppino Impastato, ucciso dalla mafia nel 1978, e Vasco Rossi, primo dj delle Radio in Fm e oggi rock star di fama nazionale. Va evidenziato, che la simpatica e brava Estefanža, al termine della discussione, ha intonato la famosa canzone del 1976 di Eugenio Finardi "La Radio"! Una bella idea, molto gradita dai Professori! © RIPRODUZIONE RISERVATA