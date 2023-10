L’intervento della Fondazione Carisal alla VII edizione SalerNoir Festival le notti di Barliario La Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana promuove e sostiene “il SalerNoir Festival Credits Foto • martedì 13 luglio 2021 Per il sesto anno consecutivo, la Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana promuove e sostiene “il SalerNoir Festival, le notti di Barliario”, collaborando alla realizzazione delle attività, ed in particolare, di quelle rivolte agli studenti con il Concorso letterario “Barliario per le scuole”. Organizzato dall’Associazione Porto delle Nebbie con l’obiettivo di diffondere la conoscenza della narrativa e dell’editoria di genere, giallo, noir, poliziesco e thriller a Salerno e in Campania, il Festival si è arricchito sempre più di nuove iniziative ed in particolare, su proposta della Fondazione Carisal, dal 2016 della sezione Scuole, che ha visto crescere nel corso degli anni il numero degli Istituti Scolastici e l’interesse degli studenti partecipanti. Nell’ambito dell’edizione 2021, il Presidente della Fondazione Carisal, Domenico Credendino ha preso parte ieri alla prima serata dove ha ribadito l’impegno della Fondazione a favore della cultura e del SalerNoir Festival le notti di Barliario. “Il sostegno alla cultura e in particolare ai giovani, trova nel Festival di Barliario un’occasione importante per promuovere e contribuire alla crescita culturale e sociale del territorio e delle nuove generazioni. A riguardo, la Fondazione sarà lieta di mettere a disposizione delle prossime edizioni del Festival gli spazi del Complesso San Michele, sede la Fondazione Carisal, che presto saranno resi fruibili grazie ad importanti lavori di recupero e di valorizzazione”- ha affermato Domenico Credendino. Questa sera, il Presidente interverrà nuovamente per la consegna dei Premi Barliario Scuole ai vincitori nel concorso riservato agli studenti che si sono cimentati scrittori di un racconto noir ambientato nella Salerno Medievale e nel Complesso San Michele. Venerdì 16 e sabato 17 luglio 2021, i prossimi appuntamenti programmati in cui la Fondazione Carisal sarà presente per la consegna dei premi messi in palio per gli scrittori ed in particolare del Premio Attilio Veraldi e del Premio Concorso nazionale Barliario.