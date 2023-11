Meteo, torna l'anticiclone africano. Previste di nuovo temperature molto calde Credits Foto • lunedì 19 luglio 2021 Il vortice ciclonico che nei giorni scorsi ha seminato temporali, grandinate e anche allagamenti su molte regioni si appresta ad abbandonare l'Italia, ma nella giornata di lunedì 18 riuscirà ancora a influenzare alcune regioni. Poi avanzerà l'anticiclone africano. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che dopo i temporali con grandine che colpiranno le regioni adriatiche centrali e buona parte del Sud nella giornata di lunedì, l'alta pressione sub-tropicale tornerà a proteggere il nostro Paese garantendo per il resto della settimana un tempo in prevalenza soleggiato e con temperature di nuovo molto calde. I valori massimi torneranno a toccare punte di 34-36°C in Sardegna, sul Lazio, in Toscana, in Emilia e in Lombardia, qualche grado in meno sul resto delle regioni. I prossimi giorni quindi, specie da martedì, trascorreranno con il sole prevalente e il caldo in aumento. Il calore che si accumulerà però sarà il responsabile (assieme a refoli di aria fresca in quota) allo scoppio di alcuni temporali sui settori alpini, specie nelle ore pomeridiane. NEL DETTAGLIO Lunedì 19. Al nord: qualche rovescio sulle Alpi del torinese e del cuneese. Al centro: temporali sulle regioni adriatiche, sole altrove. Al sud: temporali su Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. Martedì 20. Al nord: isolati rovesci su cuneese e alto bellunese, sole altrove. Al centro: soleggiato e caldo. Al sud: temporale pomeridiano sulla Calabria settentrionale. Mercoledì 21. Al nord: temporali su Trentino Alto Adige e Veneto, sole altrove. Al centro: bel tempo e caldo. Al sud: sole prevalente. Giorni successivi in prevalenza soleggiati.