Meteo, nei prossimi giorni caldo in aumento. Avremo un'Italia assolata Credits Foto • mercoledì 21 luglio 2021 I prossimi giorni saranno caratterizzati dalla presenza sempre più invadente dell'anticiclone africano che soltanto in alcune occasioni si lascerà trapassare da improvvisi temporali. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che fino al weekend saranno poche le occasioni per lo scoppio di temporali. Tuoni e fulmini tra l'altro colpiranno principalmente i settori alpini a carattere sparso e isolato. Soltanto giovedì l'ingerenza temporalesca sarà più diffusa, segnatamente in Lombardia, sul Triveneto, sull’Emilia occidentale e sugli Appennini centrali, ma localmente anche in pianura in Lombardia. Per il resto avremo un'Italia assolata con temperature in graduale e costante aumento. I valori massimi a ridosso del weekend toccheranno picchi di 35-36°C a Firenze, Roma, Bologna, Taranto, Matera e addirittura 42-44°C in Sardegna. Sarà infatti proprio dal weekend che inizierà, soprattutto per il Centro-Sud, la terza ondata di caldo africano. NEL DETTAGLIO Mercoledì 21. Al nord: temporali pomeridiani sulle Alpi. Al centro: soleggiato. Al sud: bel tempo prevalente. Giovedì 22. Al nord: instabile al mattino, rovesci in Lombardia e Trentino Alto Adige e alto Veneto ed Emilia occidentale. Al centro: qualche temporale pomeridiano sugli Appennini. Al sud: sole prevalente. Venerdì 23. Al nord: asciutto e soleggiato. Al centro: sole e caldo in aumento. Al sud: soleggiato. Weekend con ondata di calore africano, temporali sulle Alpi, specie occidentali.