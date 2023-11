GIFFONI, CAROLINA CRESCENTINI AI JUROR: STATE FACENDO UN’ESPERIENZA BELLISSIMA, VI INVIDIO

L’attrice: mi sento come a casa. Amo Napoli e la Campania. Qui ho i miei luoghi del cuore

Sul personaggio di Paola Vinci: “Grazie a lei ho ancora più rispetto per la disabilità”

In una pausa dal set napoletano della fiction Mare fuori 2, che ha appena aperto i battenti, Carolina Crescentini torna per la terza volta a Giffoni per incontrare i giurati della Sala Truffaut. L’attrice è stata insignita del Giffoni Award 2021.

In attesa di rivederla nei panni di uno dei suoi personaggi iconici, Corinna di Boris (la quarta stagione andrà in onda prossimamente su Disney+), l’attrice si è raccontata con autoironia e semplicità: “Non sapete quanto vi invidio – ha subito detto ai jurors – io da piccola avrei voluto tantissimo fare un’esperienza come questa. E so che avete avuto come ospite Greta Esposito, che ora sta lavorando con me sulla fiction. Lei è incredibile”.

Proprio sul personaggio di Paola Vinci, ha fatto vedere dal palco con una dimostrazione pratica ai ragazzi come ha approcciato alla disabilità alla gamba: “Ho chiesto prima informazioni agli ortopedici – ha detto - poi ho messo un tutore per bloccare la camminata e mi faceva malissimo. Ancora oggi sento le “schicchiere” sul femore e questo mi ha portato ad avere un rispetto ancora maggiore per la disabilità. Entrare fisicamente nella pelle di qualcun altro permette davvero di farti domande che non ti porresti mai”.

Innamoratissima della Campania, l’ha descritta come “casa”: “Quando torno da Napoli ho sempre guance giganti perché non resisto alle sue meraviglie gastronomiche: ho un problema col glutine, altrimenti mangerei genovesi, caprese e casatiello a chili. Ormai ho i miei posti del cuore, è casa mia, ci sto bene. Svegliarti e vedere il mare è un regalo: io mi metto sul balconcino e guardo, mi svuota la testa, come faccio sul mio colle a Roma, il Gianicolo, da un certo muretto da cui mi piace guardare tutta la città”.