Meteo, l'anticiclone Lucifero frantuma il record storico di caldo europeo: +48.8°C Il peggio per il Centro-Nord arriverà entro il weekend di Ferragosto. Credits Foto • giovedì 12 agosto 2021 Era stato annunciato che la settimana che stiamo vivendo sarebbe stata la più calda e rovente dell'estate. E così è stato. Record di caldo battuto in Sicilia con i +48.8°C in provincia di Siracusa. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che il caldo rovente al Sud comincerà a smorzarsi gradualmente attestandosi attorno ai 36-39°C, al contrario aumenterà invece al Centro-Nord. Fino al weekend di Ferragosto Lucifero infuocherà l'Italia da Nord a Sud. A partire da venerdì 13 molte città italiane saranno da bollino rosso per quanto riguarda il caldo; previsti 37-38°C a Roma, Firenze, Bologna, Frosinone, Arezzo e Ferrara. Fino a 36°C a Mantova, Padova, Pavia, Alessandria, Macerata. Ma oltre al caldo ci si metterà pure l'afa a rendere la situazione ancora più difficile. Se le temperature continueranno a rimanere sopra i 28°C fino alle 22 di sera circa, l'umidità aumenterà proprio dopo il tramonto e si accentuerà nelle ore notturne, rendendo la notte a dir poco tropicale. Sotto il lato previsionale c'è poco da dire: sole prevalente e qualche isolato, ma piuttosto raro temporale sui confini dell'alto Adige e sulle Dolomiti bellunesi. NEL DETTAGLIO Giovedì 12. Al nord: ampiamente soleggiato e molto caldo. Al centro: sole prevalente, caldo in aumento. Al sud: sole e caldo diffuso. Venerdì 13. Al nord: sole e caldo, alcuni temporali tra Alto Adige e Veneto di confine. Al centro: sole e caldo intenso. Al sud: soleggiato. Sabato 14. Al nord: sole prevalente, qualche temporale pomeridiano tra Val Pusteria e Dolomiti bellunesi. Al centro: sole e caldo intenso. Al sud: sole e caldo. Domenica molto calda e prevalentemente soleggiata.