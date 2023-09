Oltre l'archeologia - omaggio a Sergio Vecchio a Trentinara, il paese del pane Credits Foto c.stampa • giovedģ 9 settembre 2021 Comunicato Stampa Venerdģ 9 settembre il festival farą tappa nel suggestivo borgo di Trentinara. Dalle 11:00 due film fuori concorso - Special screenings: Il pane dei pastori, Fiorenzo Serra, Sardegna, 1962, e Sister, il pane in Kurdistan, Antonello Carboni, Italia, 2004, introdurranno il laboratorio esperienziale Pane nostro al Forno Antico. Nel pomeriggio presso la Casa Comunale - Sala conferenze alle 18:00 sarą la volta dell'Omaggio a Sergio Vecchio - Aldilą dell'archeologia, editing Vincenzo Autuori, Italia, 2021. Dalle 20:00 ci trasferiremo nella corte della Casa Comunale per riprendere con due film in concorso: Transumanze, Andrea Mura, 2021 e La calle tiene magia, Gerardo Yllera e Flįvio Sousa, Spagna, 2021. A conclusione della serata, nella splendida location della Terrazza degli innamorati, alle 21:30 la sensazionale e suggestiva performance artistica Giro di fuoco e di tamburi con Ferdinando Vassallo, Augusto Pandolfi, Lucio Liguori, Nour Eddine Fatty, Luca Cioffi, Corrado Marciano, Biagio Francia.