“Opportunità e sfide della cittadinanza digitale”

“L’ambiente digitale, sostiene Papa Francesco, è una piazza, un luogo di incontro, dove si può accarezzare o ferire, avere una discussione proficua o un linciaggio morale”. Da qui viene facile intendere il beneficio del digitale, specialmente oggi, sperimentato dalla pandemia, senza escludere però i rischi personali che ne derivano alla persona. E’ certamente il digitale un agente di cambiamento, una nuova opportunità per le nuove generazioni, i cittadini di domani. Occorre che l’educazione assuma, nella dinamica dell’affermazione della cittadinanza digitale, una funzione preponderante. Grazie all’educazione sarà possibile acquisire la perizia necessaria per esercitare la cittadinanza digitale con consapevolezza e responsabilità. Restare offline implica inevitabilmente una mancanza, determina l’assenza dell’esperienza cognitiva, affettiva e socio-relazionale. Dobbiamo essere capaci di discernere entro i moti insurrezionali della rivoluzione digitale che sta determinando una trasformazione radicale della società.

Il digitale interessa ormai tutta la dimensione socio-esistenziale. Fare pedagogia di cittadinanza attiva implica inevitabilmente partecipazione della dimensione digitale. Abitare il digitale comporta quindi il favorevole condizionamento d’ordine educativo e gli stessi educatori necessitano di una formazione costante sulla tematica. Gli educatori, sostengono Julia Arciniegas - Martha Séïde, devono essere in grado di fare dei diversi luoghi educativi un laboratorio dove sono coinvolti adulti e ragazzi nella progettazione, sperimentazione e realizzazione di spazi altamente qualificati di apprendimento orientato alla cittadinanza digitale come asse trasversale della cittadinanza attiva e responsabile.

“La persona digitale, aggiungono, è vista come colui che è abilitato a vivere la cittadinanza utilizzando in modo critico e responsabile la rete e tutti gli strumenti tecnologici a sua disposizione. Secondo il quadro di riferimento per le competenze digitali (DIGCOMP), il cittadino deve acquisire competenze che non riguardano solo l’uso degli strumenti, ma che rispondano ai bisogni tipici della società dell’informazione e comunicazione come il bisogno di essere informato, interagire, esprimersi, essere protetto, gestire situazioni critiche relative agli ambienti digitali”. La scuola chiamata a formare i cittadini di domani accosta e usa il digitale.“Opportunità e sfide della cittadinanza digitale” è il tema del prossimo webinar, che sarà proposto prossimamente. Come può la scuola contribuire a formare i cittadini di domani? Quali competenze e conoscenze sono necessarie per affrontare questa sfida e coglierne tutte le opportunità? Queste le domande cui risponderanno alcuni tra i massimi esperti di digitale e social media durante l’incontro sul tema della cittadinanza digitale organizzato dalla Sottosegretaria Barbara Floridia e aperto da un intervento del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. Il webinar, che si svolgerà venerdì 1 ottobre dalle ore 15.30 alle 18.30, è aperto a coloro che sono interessati al tema proposto e, in particolare, al personale scolastico. La partecipazione all’evento sarà riconosciuta, al personale, come attività di formazione (la frequenza minima per il rilascio dell’attestato è il 75% dell’orario previsto). In questo caso sarà necessario compilare il form al link entro le ore 19.00 del 30 settembre 2021. I docenti dovranno preventivamente registrarsi sulla piattaforma S.O.F.I.A. (ID corso SOFIA numero 63883). Sarà possibile inviare riflessioni e domande all’indirizzo segreteria.floridia@istruzione.it. I relatori risponderanno durante la diretta. Il webinar si potrà seguire al seguente link.

L’evento sarà trasmesso in diretta sul canale You Tube del Ministero (in questo caso non sarà rilasciato attestato di frequenza). La scuola aperta al mondo non può eludere il digitale. E’ quanto mai utile riflettere e comprendere intorno all’importanza delle nuove metodologie educative.

Le loro potenzialità devono essere assunte non solo nel perimetro ristretto dell’emergenza, ma viste come opportunità vantaggiosa e integrativa nella continuità ordinaria, fuori da ogni chiusura fisica e mentale.