Ferrari F40: l'ing. Nicola Materazzi "asfalta" il giornalista Luca Dal Monte! Credits Foto • sabato 23 ottobre 2021 di Tonino Luppino | Blog Tutto poteva immaginare il mitico papà della Ferrari F40 Ing. Nicola Materazzi, tranne che in un video, titolato «La storia di un'icona:la F40 è stata "l'ultima" di Enzo Ferrari» *(LINK al video in basso), il giornalista e scrittore cremonese Luca Dal Monte, classe 1963, già responsabile della Comunicazione della Ferrari negli Stati Uniti, inopinatamente, non lo nominasse! L' Ing. Nicola Materazzi, definito da una prestigiosa rivista americana "il miglior ingegnere meccanico di tutti i tempi", che oggi vive a Sapri, al quale, in questi ultimi anni, i Comuni di Torraca, Caselle in Pittari e Sapri (Sa) hanno conferito la Cittadinanza Onoraria, mi ha subito rilasciato un'intervista e, attraverso i microfoni di Telearcobaleno 1, ha raccontato tutto, facendo rimediare al buon Dal Monte una pessima figura! Naturalmente, il video ha provocato molti commenti da parte dei numerosi estimatori di Materazzi! "Non nominare Materazzi- si legge - è come parlare della Gioconda senza citare Leonardo, e ancora: "Non si è parlato di chi ha progettato la F40 e la rifinì dalla targa davanti a quella dietro"! Certo, Luca Dal Monte, dovrebbe chiarire perchè non ha nominato l' Ingegnere Saprese: su Wikipedia, l'Enciclopedia online , lanciata nel 2001 da Jimmy Wales e Larry Sanger, si mette in evidenza testualmente: "Nicola Materazzi, progettò motore, cambio e altre parti meccaniche della vettura e aveva, in precedenza, disegnato la carrozzeria della 288 GTO Evoluzione, dalla quale la F40 riprende numerosi tratti stilistici"! "Dal Monte- ha osservato subito Materazzi- deve sapere che il prototipo non è nato a Maranello e non è nato attraverso i tecnici della Ferrari :è nato per il lavoro di un tecnico che è il sottoscritto, il quale si è impegnato per 13 mesi, navigando con i vari fornitori, per poter realizzare questa macchina. "Dalle cose che dice questo signore - ha continuato Materazzi - si capisce subito che brancola completamente nel buio"! "Vorrei che lui desse uno sguardo a questo documento (me lo ha mostrato, come un trofeo!), dove si nota chiaramente che, dal 1982 e fino al 1988, anno in cui sono andato via, è aumentata la produzione e abbiamo vinto (1982-1983) anche due Campionati mondiali Marche"! "Poi, nonostante l'arrivo di supertecnici, la Ferrari non ha vinto più un bel niente"! "Io realizzavo tre progetti in un anno, mentre prima se ne realizzava uno soltanto in tre anni"! "Quando il grande Enzo Ferrari mi chiamò disse: " Ingegnere, la capanna delle vetture di produzione sta precipitando , veda lei di mettere a posto le cose "! Dopo di me, è crollata la produzione, con operai in cassa integrazione!" "Sostituire- ha concluso Nicola Materazzi - un chirurgo di chiara fama con un veterinario non poteva che provocare questi effetti "!



* Link al video: La storia di un'icona: la F40 è stata "l'ultima" di Enzo Ferrari



