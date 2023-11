DAL MARE DEL CILENTO L'ARTE RICHIAMA AL RISCHIO INQUINAMENTO ED AL SUO VALORE SIMBOLICO

Conclusasi la quinta Edizione di "L'ARTE CHE CURA" ideata dallo psicoterapeuta Massimo Doriani, Direttore della scuola di Specializzazione in Psicoterapia e Arteterapia Accademia Imago, Caterina Ventura Presidente Giuria, realizzata in collaborazione con il Comune di Napoli, il Miace e l'Associazione nazionale sociologi, sostenuta da Optima Italia.

La cerimonia di consegna dei premi del Concorso, presentata da Alessandra Montagna e Stefano Fedele si è svolta nella suggestiva Sala del Capitolo del Complesso museale di San Domenico Maggiore a Napoli.

Il premio "Arte Che Cura", che negli anni scorsi ha dato vita alla Mostra delle opere finaliste nelle sale del museo Pan, stavolta ha dovuto scegliere una esposizione forzatamente digitale, con tutti i lavori in concorso ospitati nel sito "link".

Sono stati circa 350 i concorrenti provenienti da tutta Italia e dall'estero. La serata finale di premiazione ha rappresentato anche il momento in cui finalmente ritrovarsi in presenza, organizzatori, premiati, appassionati, per dare il segno della volontà di ripartire collettivamente.

Lo scopo fondamentale è diffondere l'importanza dell'arteterapia, promuovere l'idea che l'arte costituisce uno strumento per la cura e il benessere della persona.

L'Artista professoressa d'Arte Rita Lepore amante del mare che frequenta nel Cilento, a Marina di Camerota, non poteva non esprimersi con emozione su questo amato elemento! La sua opera "Il Mare" ha ricevuto il secondo premio per l'Arte pittorica. In una armonia di colori densa di luce e nel contrasto di forte pennellate dinamiche mentre rivela una sentita denuncia di valore sociale, contro l'inquinamento del mare con le plastiche sognate con violenza rigettate dallo stesso, nell'impeto della realizzazione fa emergere anche il significato simbolico del "mare", metafora dell'inconscio come afferma Jung, intenso tumulto interiore che tenta con il mezzo Artistico di liberarsi di sofferenze e paure! L'Arte e' certamente terapia di benessere nell'esorcizzare i turbamenti e malisseri interiori per chi l'esprime, ma anche per il fruitore, che nella comunicazione e nel tuffarsi nell'emozione espressa partecipa alla sua "purificazione".

Rita Lepore, che da anni sono riuscita a far uscire dal suo studio per dipingere anche per miei progetti di Murales di valore culturale e di grande "cura" per il sociale, ha portato tra la gente sulle mura, rivolte agli sguardi di tutti, tanti messaggi di contenuto, in varie località della Campania (Orria, San Valentino Torio ecc), della Basilicata (a Sant'Angelo Le Fratte, Ruvo del Monte ecc. ecc.) e della Emilia Romagna (Saludecio)!