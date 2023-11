Benedetta Sirignano è il nuovo Presidente FIDAPA BPW sez. Agropoli Credits Foto • lunedì 1 novembre 2021 Comunicato Stampa Il nuovo Presidente della FIDAPA BPW sez. Agropoli è l’Avv. Benedetta Sirignano. La solenne cerimonia di passaggio di carica è avvenuta la scorsa settimana in presenza di tutte le associate, nella quale il past President dello scorso biennio, L’Avv. Francesca Di Genio, ha simbolicamente passato il testimone all’Avv. Sirignano. La FIDAPA BPW Italy (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari) è un’associazione composta, in Italia da circa 11.000 Socie ed appartiene alla Federazione Internazionale IFBPW (International Federation of Business and Professional Women). E’ un un movimento di opinione indipendente; non ha scopi di lucro, persegue i suoi obiettivi senza distinzione di etnia, lingua e religione. La Federazione ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, autonomamente o in collaborazione con altri Enti, Associazioni ed altri soggetti. La Nostra MISSIONE è: valorizzare le competenze e la preparazione delle socie indirizzandole verso attività sociali e culturali che favoriscono il miglioramento della vita, anche lavorativa, delle donne; incoraggiare le donne a un continuo impegno nonché ad una consapevole partecipazione alla vita sociale, amministrativa e politica, adoperandosi per rimuovere gli ostacoli ancora esistenti; essere portavoce delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, presso le Organizzazioni e le Istituzioni nazionali, europee ed internazionali; adoperarsi per rimuovere ogni forma di discriminazione a sfavore delle donne, sia nell'ambito della famiglia che in quello del lavoro, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di pari opportunità; favorire rapporti amichevoli, reciproca comprensione e proficua collaborazione fra le persone di tutto il mondo. Le Sezioni, seguendo le direttive nazionali e internazionali si impegnano a condividere questi propositi e a diffonderli in coerenza con il principio istitutivo della FIDAPA, quale movimento di opinione. “Sono onorata di presiedere la FIDAPA. Dietro questa federazione c’è una visione della femminilità vista come energia vitale, come una forza dirompente. Il nostro intento sarà veicolare messaggi a sostegno dei più deboli, di chi si trova in difficoltà, cercare in ogni individuo di diventare prossimo.” Benedetta Sirignano è nota penalista che esercita la professione tra Agropoli, Salerno e Roma.Per la sua esperienza nel settore, è stata più volte ospite in trasmissioni televisive, rassegne culturali, festival del cinema ed è relatrice in convegni universitari, corsi di aggiornamento professionale, master in scienze forensi. Le iscrizioni sono aperte, per info 393.9722735 https://www.fidapa.org/HomePage