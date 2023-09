Meteo settimana n. 50, sull'Italia avanza l'anticiclone di Santa Lucia Sull'Italia avanza l'alta pressione di Santa Lucia; rischio nebbia e notti di ghiaccio sulle pianure del Nord Credits Foto • lunedì 13 dicembre 2021 Dopo un lungo periodo piuttosto movimentato, con frequenti episodi instabili su gran parte del Paese, con la settimana appena iniziata un vasto campo di alta pressione andrà via via consolidandosi su tutta l'Italia. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, comunica che Lunedì 13 sarà una giornata ancora lievemente incerta solo per le regioni del versante adriatico centrale e parte del Sud dove la nuvolosità sarà maggiormente presente, ma con scarse precipitazioni associate. Sul resto del Paese, ecco espandersi l'anticiclone di Santa Lucia, con un maggiore e più ampio soleggiamento; al Nord di notte e in prima mattina le temperature scenderanno ulteriormente sotto la soglia dello zero su parecchi tratti della Pianura Padana e su alcuni angoli più interni della Toscana, con rischio di gelate diffuse. Durante il giorno grazie al buon irraggiamento solare, le temperature risulteranno più dolci. Questo scenario votato all'assoluta stabilità atmosferica proseguirà anche nei giorni successivi e almeno fino alla vigilia del prossimo weekend; attenzione però alla nebbia, che potrebbe avvolgere, soprattutto di notte e in prima mattina, gran parte della Pianura Padana e alcuni tratti interni della Toscana e dell'Umbria. NEL DETTAGLIO Lunedì 13. Al nord: condizioni di bel tempo. Al centro: molte nubi sui versanti adriatici, più sole altrove. Al sud: cielo a tratti coperto su Puglia e Basilicata, rari piovaschi. Martedì 14. Al nord: tempo stabile, locali foschie o nebbie in pianura, sole altrove. Al centro: bel tempo prevalente. Al sud: in prevalenza asciutto. Mercoledì 15. Al nord: nebbie in pianura, sole altrove. Al centro: più nubi su Abruzzo e Molise, rari piovaschi, sole altrove. Al sud: cielo poco nuvoloso, a tratti e localmente coperto. Prosegue la fase stabile e anticiclonica anche nei giorni successivi, almeno fino a venerdì 17.