Meteo, il grosso anticiclone che sta proteggendo l'Italia dal maltempo e dal freddo invernale ha i giorni contati

Credits Foto • lunedý 17 gennaio 2022 Il grosso anticiclone che sta proteggendo l'Italia dal maltempo e dal freddo invernale ha i giorni contati. Un suo allontanamento dall'Italia favorirÓ l'irruzione di aria fredda dai Balcani. Antonio San˛, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it informa che fino a mercoledý 19 gennaio l'atmosfera sarÓ stabile su tutte le regioni; ritorneranno le nebbie sulla Pianura Padana e le nubi marittime lungo le coste tirreniche, aumenterÓ l'inquinamento dell'aria a causa dello smog che si concentrerÓ laddove si formerÓ la nebbia. Da giovedý i primi movimenti dell'alta pressione verso i settori pi¨ settentrionali europei attiveranno venti pi¨ umidi oceanici che copriranno il cielo su molte regioni, anche con qualche pioggia su Toscana, Umbria e poi sul basso Tirreno. Questa situazione anticiperÓ l'irruzione di aria fredda dai Balcani che nel corso di venerdý 21 interesserÓ molte regioni: il tempo Ŕ previsto in peggioramento sul medio e basso Adriatico e sul resto del Sud con precipitazioni a carattere sparso che potranno risultare nevose fino a quote collinari su Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata. Con l'arrivo dell'aria fredda le temperature subiranno un'importante diminuzione su tutte le regioni. NEL DETTAGLIO Lunedý 17: Al nord: nebbie sulla Pianura Padana, sole prevalente altrove. Al centro: alternanza tra nubi e schiarite, in un contesto sempre stabile. Al sud: tutto sole. Martedý 18. Al nord: cielo spesso coperto in Liguria, soleggiato altrove. Al centro: molte nubi sulla Toscana settentrionale, cielo sereno altrove. Al sud: soleggiato. Mercoledý 19: Al nord: nebbie sulla Pianura Padana, sole prevalente altrove. Al centro: alternanza tra nubi e schiarite, in un contesto sempre stabile. Al sud: tutto sole.