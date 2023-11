Cammarano: “Aeroporto Costa d’Amalfi, stazione e metrò veloce per il Vallo di Diano” Il presidente della Commissione speciale Aree Interne: “Progetto sarà finanziato con fondi Pnrr” Credits Foto • martedì 8 febbraio 2022 Comunicato Stampa “Il rilancio del turismo nelle splendide mete della costa Cilentana e Amalfitana e la riscoperta dei borghi delle aree interne della Campania passa anche dal progetto di ampliamento dell’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi. Grazie al lavoro che stiamo portando avanti da anni con il ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, sarà infatti prevista la realizzazione di una metropolitana di superficie che collegherà i comuni del Vallo di Diano, con terminal di arrivo a partenza proprio nel nuovo scalo aeroportuale”. Lo rivela il presidente della Commissione speciale Aree Interne e consigliere regionale M5S Michele Cammarano. “Il progetto – spiega Cammarano - sarà reso possibile a seguito di un ordine del giorno a firma della nostra senatrice Felicia Gaudiano. Un’opera rispetto al quale il Ministero dei trasporti si è reso disponibile e per la cui realizzazione saranno previsti fondi del Pnrr. Oltre ad aver contribuito a fare del Costa d’Amalfi uno dei più grandi scali sostenibili d’Europa, siamo soddisfatti che il nostro impegno potrà portare nuova linfa a un territorio che, con l’incremento del turismo, farà da volano per il rilancio dell’economia dell’intera regione”.