Cammarano: "Coi fondi per l’agricoltura recupereremo le aree interne" Credits Foto kie-ker • mercoledì 23 marzo 2022 Comunicato Stampa Approvata all’unanimità la risoluzione proposta dal presidente della III Commissione speciale: “Saremo presenti nel Comitato per la Nuova Programmazione Agricola per rappresentare le esigenze del territorio” “Incentivare al potenziamento delle attività agricole con il duplice fine di rilanciare l’economia regionale e valorizzare territori in stato di abbandono delle aree interne della Campania. È con questi obiettivi che è nata la risoluzione approvata oggi all’unanimità e condivisa da tutti i componenti della III Commissione speciale. Un atto con il quale impegniamo la giunta regionale a mettere in campo tutte le iniziative utili a sfruttare al massimo le peculiarità di un territorio a forte vocazione rurale, destinando una quota dei finanziamenti europei del Psr al recupero aree dimenticate”. Lo annuncia il presidente della IV Commissione speciale regionale e consigliere regionale M5S Michele Cammarano. “Con la nostra risoluzione – spiega Cammarano - ci attiveremo fin da subito, in sinergia con l’assessorato regionale all’Agricoltura, affinché a ogni livello istituzionale venga posta particolare attenzione al sostegno e allo sviluppo delle aree interne, rurali e montane. Dobbiamo mettere in campo investimenti per la promozione e la tutela della ricchezza di queste aree, valorizzando le risorse naturali e culturali e favorendo il recupero del patrimonio storico artistico e naturalistico, garantendo una adeguata rete di servizi e creando nuovi circuiti occupazionali e nuove opportunità. Con questo atto chiediamo, inoltre, di inserire un rappresentante della III Commissione speciale nel Comitato per la Nuova Programmazione Agricola della Regione Campania, a cui spetta la programmazione dei fondi europei per lo sviluppo rurale. In questo modo – conclude il presidente della III Commissione speciale - potremo rappresentare le esigenze dei territori delle aree interne, dal cui rilancio dipende buona parte dell’economia regionale, sia per le sue tipicità che per la biodiversità delle produzioni agricole”.