Meteo: in arrivo piogge su gran parte dell'Italia. E a Capodanno? E’ arrivata puntuale l’intensa perturbazione atlantica che porterà piogge su gran parte delle regioni. Credits Foto Pubblicato il 27/12/2017 E’ arrivata puntuale l’intensa perturbazione atlantica che porterà piogge su gran parte delle regioni. Nella giornata di Mercoledì 27 le piogge riguarderanno quasi tutte le regioni, risultando più intense dapprima in Emilia e al Nordovest, nel pomeriggio al Centro, specie sul Lazio e poi anche in Campania. La neve cadrà copiosa sulle Alpi sopra i 6-800 metri, sugli Appennini sopra i 1000-1100 metri, e con accumuli superiori ai 60 cm sopra i 1300 metri. Domani irromperanno impetuosi venti di Maestrale e Ponente che agiteranno il mar Tirreno, il Ligure e quello di Sardegna con forti mareggiate lungo le coste esposte; le piogge insisteranno al Nordest e al Centro-Sud, ma in maniera più sparsa e con tendenza ad esaurirsi nel corso della giornata. La neve cadrà in Appennino sopra i 4-500 metri! Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it anticipa la previsione del tempo per l’ultimo giorno dell’anno e Capodanno. Ebbene, dopo una breve fase anticiclonica tra il 28 e il 31 con tempo generalmente asciutto, ma decisamente più freddo, ecco che per il giorno di Capodanno è atteso l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica. A seguire l’alta pressione potrebbe invadere nuovamente il nostro Paese. Tags: Avvisi, Cilento, cilento notizie Seguici Segui @cilentonotizie Si raccomanda di rispettare la netiquette.