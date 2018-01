Saldi invernali 2018, ecco quando iniziano regione per regione Credits Foto teleclubitalia.it Pubblicato il 01/01/2018 Anche quest'anno partirà la "caccia all'affare" cercando di individuare un capo che, tra pochi giorni, sarà messo in vendita a un prezzo inferiore da quello segnato sul cartellino. Si parte già domani, 2 gennaio 2018, data di inizio dei saldi invernali 2018, ma solo in Basilicata. Il 3 toccherà invece alla Valle d'Aosta e qualche giorno dopo in tutte le altre regioni d'Italia. In basso il calendario completo con inizio e fine. Abbiamo appena finito di combattere per i regali di Natale e già in pochi giorni ci troviamo catapultati nello shopping invernale per eccellenza dei saldi. Gli sconti, probabilmente vantaggiosi (dal 30% al 70%), proposti da Outlet e negozi in tutte le città italiane, saranno attivi per ben tre mesi. Ecco il calendario completo dei saldi invernali, regione per regione, con date di inizio e fine: Abruzzo: 5 gennaio – 5 marzo Basilicata: 2 gennaio – 1 marzo Calabria: 5 gennaio – 28 febbraio Campania: 5 gennaio – 2 aprile Emilia-Romagna: 5 gennaio – 5 marzo Friuli Venezia Giulia: 5 gennaio – 31 marzo Lazio: 5 gennaio – 28 febbraio Liguria: 5 gennaio – 18 febbraio Lombardia: 5 gennaio – 5 marzo Marche: 5 gennaio – 1 marzo Molise: 5 gennaio – 5 marzo Piemonte: 5 gennaio – 28 febbraio Puglia: 5 gennaio – 28 febbraio Sardegna: 5 gennaio – 5 marzo Sicilia: 6 gennaio – 15 marzo Toscana: 5 gennaio – 5 marzo Umbria: 5 gennaio – 5 marzo Valle d’Aosta: 3 gennaio – 31 marzo Veneto: 5 gennaio – 31 marzo Trentino-Alto Adige: 5 gennaio – 16 febbraio Tags: Economia, Cilento, cilento notizie Seguici Segui @cilentonotizie Si raccomanda di rispettare la netiquette.