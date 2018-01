DOPPIO SOLD OUT PER BIAGIO ANTONACCI AL PALASELE DI EBOLI

Biglietti in vendita da domani per il nuovo appuntamento

Salerno, 4 gennaio 2018 Sarà accolto da uno strepitoso doppio sold out Biagio Antonacci al PalaSele di Eboli: già esauriti da tempo i tagliandi per la prima tappa, sabato 13 gennaio, sono andati a ruba anche i biglietti per la seconda data, in programma per domenica 14 gennaio. Un grande successo di vendite per il BIAGIO ANTONACCI TOUR 2017 – 2018, il nuovo tour del cantautore nei palazzetti più importanti d’Italia che, a meno di un mese dalla partenza dello scorso 15 dicembre a Firenze, ha già registrato un totale di otto tappe completamente esaurite.

Il prossimo 2 maggio partirà anche DEDICHE E MANIE TOUR 2018, la tournée che vedrà Biagio protagonista anche a Napoli, il 7 maggio al Pala Partenope, uno dei nuovi appuntamenti aggiunti a grande richiesta. I biglietti per la nuova data del tour, prodotto e organizzato da F&P Group in collaborazione con IRIS S.r.l., saranno disponibili online in prevendita sul sito di TicketOne (www.ticketone.it) dalle ore 11.00 di domani 5 gennaio e in tutti i punti vendita autorizzati da lunedì 8 gennaio.

Gli attesissimi live seguono la pubblicazione di DEDICHE E MANIE il nuovo album di Biagio Antonacci uscito lo scorso 10 novembre, su etichetta Iris distribuito da Sony Music certificato DISCO D’ORO. Da domani, venerdì 5 Gennaio, sarà in rotazione radiofonica FORTUNA CHE CI SEI. Il brano, secondo singolo estratto dall’ultimo disco di inediti del cantautore, è una ballata melodica in pieno stile Antonacci, scritta da Biagio e arrangiata e prodotta insieme a Stefano De Maio e Placido Salamone. All’interno del brano è contenuta la frase che dà il titolo al disco, un’unione di parole che rappresenta alla perfezione l’artista: da un lato ci sono le sue canzoni, che dedica o che vengono dedicate a qualcuno, e dall’altro le manie, che rappresentano la parte più istintiva del suo carattere.

Per tutte le date del tour Biagio Antonacci ha scelto di indossare abiti di Ermanno Scervino. RTL 102.5 è radio partner del tour.

Con il doppio straordinario sold out di Biagio Antonacci si inaugurerà una nuova grande stagione di concerti al PalaSele di Eboli dove, dopo il doppio live del cantautore (13 e 14 gennaio), sono attesi MAX PEZZALI, NEK e FRANCESCO RENGA insieme sul palco il 31 gennaio con l’imperdibile “NEK MAX RENGA, il tour”. L’8 marzo appuntamento, in esclusiva per la Campania, con Zucchero e il suo “Wanted Tour 2018”; il 12 marzo, invece, sarà Gianni Morandi con il suo Tour 2018 “d’amore d’autore” a fare tappa a Eboli. Il 19 aprile largo a “Fenomenale il Tour” di Gianna Nannini, mentre il 25 e il 26 maggio toccherà a Jovanotti ‘espugnare’ il PalaSele con le uniche date in Campania del LORENZO LIVE 2018. Doppio appuntamento anche con Claudio Baglioni, atteso il 10 novembre e 11 novembre con AL CENTRO TOUR. Per tutti gli show le prevendite sono già attive.

