Nascono in Campania altri nove distretti turistici, le dichiarazioni di Corrado Matera Credits Foto siviaggia Pubblicato il 13/01/2018 Nascono in Campania altri nove distretti turistici, che si aggiungono ai 15 già esistenti per un totale di 24. I nuovi distretti sono: Paternio, Ager Nolanus, Aversa Normanna-Campania Felix, Vallo di Lauro - Antico Clanis, Viaticus, Irpinia del Principe e dei Tre Re, Appia Antica, Matese, Napoli Parthenope. “La Campania – dichiara l’Assessore regionale alla Promozione Turistica Corrado Matera – diventa la Regione con il maggior numero di distretti turistici. Siamo molto soddisfatti per la comunicazione ricevuta dal MIBACT, perché premia il lavoro di tutti coloro, operatori privati e pubblici, che sono impegnati concretamente nello sviluppo turistico della nostra regione. È molto importante poter promuovere località straordinarie che si muovono in maniera unitaria e coordinata. Noi puntiamo a diversificare le offerte per promuoverle in Italia ed all’estero per l’intero arco dell’anno. I distretti rappresentano una ulteriore, importante opportunità”. Ecco la lista dei Distretti Turistici Atargatis Capri Isola Azzurra Cilento Blu Cilento - Sele -Tanagro - Valle di Diano Costa di Amalfi e balneare Roma Capitale Emiliano Romagnolo Flegreo Gran Sasso Il Piceno Isola di Procida Riviera Salernitana rurale Le Terre di Aristeo Salento Sele Picentini Isola verde d'Ischia litorale Domizio Policastro Penisola Sorrentina Venezia Orientale Alta Irpinia Appennino Umbro Marchigiano Dolomiti Bellunesi Etruria Meridionale Fermano Gargano Marca Pesarese Marche Picene Marche Sud Molise Orientale Pompei - Valle Sarno Riviera del Conero e Colli dell'Infinito

Fonte: salernonotizie.it Tags: Cultura, Salerno Seguici Segui @cilentonotizie