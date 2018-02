Carnevale di Agropoli, rinviata la sfilata prevista per martedì 13 febbraio Causa maltempo la seconda sfilata dei carri allegorici del Carnevale di Agropoli è stata rinviata Credits Foto Pubblicato il 12/02/2018 Comunicato Stampa Carnevale di Agropoli - A seguito del perdurare delle avverse condizioni meteorologiche, la sfilata dei carri allegorici prevista per martedì 13 febbraio, dopo un'attenta valutazione e sentito il parere della Capitaneria di Porto, che ha confermato il perdurare delle avverse condizioni, non verrà effettuata. La stessa si effettuerà il giorno 25 febbraio, a partire dalle ore 15, seguendo il percorso ufficale del martedì grasso, ovvero Lungomare San Marco - Viale Risorgimento - Via Alcide De Gasperi - Via Piave - Via Duca Sanfelice - Viale Europa - Piazza Vittorio Veneto. Comunicato ufficiale Associazione "IL CARRO". Tags: Spettacoli-Eventi, Agropoli Seguici Segui @cilentonotizie