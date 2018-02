Politiche 2018, incontro ad Agropoli di Franco Alfieri (piazza Vittorio Veneto colma di gente)

Dichiarazione di Franco Alfieri, candidato del PD nel collegio uninominale degli Alburni, Cilento e Diano.

"Ho tenuto tanti incontri qui ad Agropoli, in piazza Vittorio Veneto. Ma stasera era una piazza più ampia, perché c'era gente proveniente da tutto il Cilento, dal Vallo di Diano, dagli Alburni e persino da fuori del collegio. A testimonianza del fatto che è stata colta l’importanza di questo appuntamento elettorale, dov'è in gioco il futuro del nostro territorio e della sua gente. Una prova tangibile di come la politica tra la gente è l’unica possibile, l’unica che riempie le piazze, l’unica che vincerà sempre!".