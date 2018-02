Meteo: settimana decisamente invernale. Arriva il famigerato Burian (ondata di gelo) Credits Foto pixabay.com Pubblicato il 19/02/2018 Un vortice ciclonico si è posizionato sul mare Tirreno e condizionerà il tempo su molte regioni italiane. Per i prossimi giorni le precipitazioni riguarderanno principalmente le regioni centrali e meridionali, con locali temporali e nevicate che al Centro scenderanno sopra i 5/700 metri, al Sud oltre i 1000/1200 metri. Da Mercoledì sera la risalita del centro depressionario verso l’Adriatico farà peggiorare il tempo anche al Nordest. Nel corso del pomeriggio-sera di Giovedì 22 la neve potrebbe scendere fino in pianura sull’Emilia Romagna. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che il maltempo non finirà qui, infatti tra Venerdì e Sabato sono attesi nubifragi su Sicilia e Calabria e generale maltempo al Sud, ma attenzione perché nel corso dell’ultimo weekend di Febbraio arriverà direttamente dalle steppe russe il famigerato Burian con conseguente ondata di gelo sull’Italia. Tags: Avvisi, Cilento, cilento notizie Seguici Segui @cilentonotizie OFFERTE DI LAVORO