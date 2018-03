Meteo, maltempo: non smette di piovere su gran parte delle regioni Un susseguirsi di perturbazioni atlantiche stanno bagnando moltissime regioni italiane Credits Foto Pubblicato il 06/03/2018 Un susseguirsi di perturbazioni atlantiche stanno bagnando moltissime regioni italiane. Una pausa la si avrà tra l’8 e il 9 Marzo quando avanzerà l’alta pressione. Fino a Mercoledì 7 Marzo il nostro Paese sarà raggiunto da intensi fronti perturbati che riverseranno il loro carico di piogge soprattutto su Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna. Pioverà anche al Nord, ma in misura inferiore. Oggi, Martedì 6 sono attese piogge abbondanti su Lazio e Campania con concreto rischio di allagamenti. Mercoledì le piogge, oltre alle regioni centrali tirreniche, risulteranno moderate anche su Lombardia e Nordest. La neve cadrà sulle Alpi sopra i 900/1000 metri, sugli Appennini a 1200 metri circa. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it ci dice che per la Festa della Donna, l’8 marzo e il giorno successivo, un promontorio anticiclonico alimentato da venti caldi africani, farà scoppiare la primavera su tutta Italia, con sole prevalente e clima gradevole su tutte le regioni. Per il secondo weekend di Marzo una nuova intensa perturbazione raggiungerà il Nord e la Toscana, mentre al Sud si avrà un anticipo d’estate con quasi 30° in Sardegna. Tags: Avvisi, Cilento, cilento notizie Seguici Segui @cilentonotizie