Maltempo al Centro Sud con forti piogge, dopo una breve pausa altro calo termico L'ondata di freddo artico-continentale ha trasformato il Mediterraneo centrale in una culla di vortici depressionari Credits Foto Pubblicato il 21/03/2018 Basse pressioni dalla Spagna e isole Baleari si spostano verso il mar Tirreno causando condizioni di maltempo su mezza Italia. Sia oggi (mercoledì 21) che domani le regioni meridionali e il medio Adriatico saranno raggiunte da un ciclone che porterà piogge, temporali e nevicate a bassa quota su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e in Appennino. Tutt'altro tempo invece al Nord e in Toscana dove il sole è prevalente, ma il clima ancora freddo. Le temperature cominceranno a salire da Venerdì al Centro-Nord con valori massimi superiori a 14/15° su molte zone. Ma il maltempo non concederà tregua al Sud dove è atteso l'arrivo di un nuovo ciclone per il weekend delle Palme. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che sabato 24 sera il tempo tornerà a peggiorare sulla Sardegna verso la Sicilia, mentre Domenica 25, "delle Palme", condizioni di diffuso maltempo sono attese su tutte le regioni meridionali, ma anche su Marche, Abruzzo e Molise con precipitazioni che potranno risultare molto forti sulle coste adriatiche. Continuerà il bel tempo al Nord, in Toscana, Umbria e gran parte del Lazio, ma con nuovo calo termico.