Meteo, Pasqua e Pasquetta col sole. Ecco i dettagli Settimana santa instabile al Centro-Nord poi novità per Pasqua

Credits Foto Pubblicato il 27/03/2018 Sarà una settimana molto movimentata l’ultima del mese di Marzo. Una serie di perturbazioni atlantiche raggiungeranno il Nord e parte del Centro con il culmine del maltempo proprio nella Vigili di Pasqua. Nei prossimi giorni le regioni meridionali vivranno giornate spesso soleggiate e via via più miti fino a fine mese, mentre il Nord, la Toscana e poi Umbria e Lazio saranno raggiunti da perturbazioni atlantiche. Al Nord e in Toscana inizierà a peggiorare Giovedì Santo con rovesci e temporali, sarà lo stesso anche Venerdì Santo minando quindi le tradizionali “vie crucis” popolari. Il culmine del maltempo lo si avrà Sabato 31, vigilia di Pasqua quando rovesci, temporali e locali grandinate colpiranno tutto il Nord, la Toscana, la Sardegna, il Lazio e l’Umbria. I venti di Libeccio e Scirocco faranno nevicare copiosamente sulle Alpi sopra i 1300 metri, ma porteranno anche l’acqua alta a Venezia con un picco di 145 cm atteso per le ore 23 di Sabato. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it ci dice che l’acqua alta è attesa anche nel giorno di Pasqua con 125 cm circa la sera. Per quanto riguarda il tempo a Pasqua avremo un miglioramento deciso su tutte le regioni, ancora molte nubi al Nordest e qualche temporale isolati sull’alta Toscana e in Umbria, ma altrove splenderà il sole. A Pasquetta il tempo migliorerà ulteriormente con il sole che splenderà su gran parte delle regioni, ma dal pomeriggio/sera il tempo tornerà a peggiorare su Piemonte e alta Lombardia con qualche pioggia. Temperature in aumento al Sud fino a Sabato 31, poi in diminuzione; calo termico anche al Centro-Nord ove piovoso. Tags: Avvisi, Cilento, cilento notizie Seguici Segui @cilentonotizie