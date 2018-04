Boom sonico nel Cilento, ecco cosa è successo Credits Foto Pubblicato il 10/04/2018 La spiegazione arriva tramite il sito SkyTG24 e il forte boato è stato causato da due Eurofighter che hanno infranto il muro del suono. I due Eurofighter dell'Aeronautica militare, passando sopra Trapani, hanno infranto il muro del suono e provocato il cosiddetto "boom sonico". Gli aerei erano impegnati, come riporta SkyTG24, nell’intercettazione e identificazione di un velivolo che aveva perso contatto con gli enti di controllo dello spazio aereo e che, una volta identificato, è stato scortato fuori dai confini nazionali. "Per ridurre i tempi di intervento i due Eurofighter sono stati autorizzati al volo supersonico", afferma l'Aeronautica. L'episodio si era già verificato in Lombardia il mese scorso, quando due caccia avevano infranto il muro del suono per intercettare un aereo di linea dell'Air France di cui si erano perse le tracce. #UltimOra #scramble due velivoli caccia Eurofighter del 36°Stormo, in servizio di allarme sul territorio nazionale, sono decollati per identificare velivolo in transito nello spazio aereo italiano con il quale si erano interrotte le comunicazioni da terra https://t.co/AWKAytbdEY pic.twitter.com/aMsRAgzUuo — Aeronautica Militare (@ItalianAirForce) 10 aprile 2018





Fonte: tg24.sky.it Tags: Cronaca, Cilento, cilento notizie