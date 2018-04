POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE, TEMPO DI FINALI NAZIONALI Dal 21 aprile al via in tutta Italia la “Don Bosco Cup” nell’anno del Cinquantesimo

Credits Foto Pubblicato il 20/04/2018 Comunicato Stampa Prenderanno il via a partire da sabato 21 aprile e si concluderanno a ridosso della stagione estiva le “Finali Nazionali Don Bosco Cup 2018” promosse dalle Polisportive Giovanili Salesiane, tra gli Enti Nazionali di Promozione Sportiva più diffusi in Italia. Diversi gli appuntamenti in programma e ben dieci le città coinvolte da nord a sud: Alassio, Biella, Torino, Lignano Sabbiadoro, Rimini, Sarteano, Pesaro, Salerno, Marina di Sibari e Marina di Ragusa. «Una grande festa dello sport che aggrega e unisce - spiega il Presidente Nazionale delle PGS, Ciro Bisogno - nell’anno del cinquantesimo anniversario della nostra fondazione». L’edizione 2018 della “Don Bosco Cup” vedrà protagonisti migliaia gli atleti in tantissime discipline: dalla ginnastica ritmica alla ginnastica artistica, dalle arti marziali alle discipline orientali, dal pattinaggio al calcio a cinque, dalla pallavolo alla pallacanestro, dalla danza agli sport equestri. L’evento si avvale del patrocinio dei Comuni di Rimini, Salerno, Pesaro, Lignano Sabbiadoro e delle Regioni Friuli-Venezia-Giulia, Marche, Campania ed Emilia Romagna. Per il programma completo delle Finali Nazionali è possibile visitare il sito www.pgsitalia.org, da qualche giorno online con una nuova veste grafica.

Fonte: salernotoday.it Tags: Sport, Salerno Seguici Segui @cilentonotizie