Nasce a Camerota il nuovo ufficio turistico culturale "La Perla del Cilento" Credits Foto Pubblicato il 08/06/2018 Comunicato Stampa Nasce a Camerota il nuovo ufficio turistico culturale ‘La Perla del Cilento’. Un progetto partito subito, appena l’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Mario Salvatore Scarpitta, si è insediata. Era l’11 giugno 2017 ed esattamente ad un anno di distanza, l’11 giugno 2018, ‘La Perla del Cilento’ aprirà i suoi battenti a tutti: cittadini, turisti e operatori turistici. C’è grande fermento in paese per scoprire le novità e l’allestimento della sede. Un stanza operativa, ricca di innovazioni e materiale informativo e pubblicitario. All’interno si potranno prenotare gite in barca, escursioni, visite guidate alla Grotta della Cala e al Muvip, percorsi trekking, mini crociere in barca a vela, snorkeling e tanto altro. Finalmente il sistema turistico di Camerota ha una propria reception dove il visitatore potrà costruire la propria vacanza e si darà anche l’opportunità agli imprenditori dell’outdoor di avere un punto istituzionale nel quale vendere i propri pacchetti. «Adesso qualsiasi tipo di turista che raggiungerà Camerota in alta o in bassa stagione avrà a disposizione un punto di riferimento - sottolinea Mario Salvatore Scarpitta, Sindaco di Camerota - chi entra nel nuovo ufficio turistico si tufferà in un mare di idee e opportunità per scoprire il territorio dal mare cristallino di Marina di Camerota passando per i percorsi delle chiese e il centro storico di Lentiscosa fino a spingersi alle vie dell’olio di Licusati e ai vicoletti stupendi della terracotta di Camerota. Bella davvero l’intuizione della mia squadra e soprattutto dell’Assessore Teresa Esposito, delegata alla Cultura e all’Istituzione ‘La Perla del Cilento’, e del Consigliere Domingo Ciccarino, delegato al Turismo. Non mi resta che fare un grande in bocca al lupo - conclude Scarpitta - al presidente dell’Istituzione ‘La Perla del Cilento’, Marianna Scarpato, e a tutto il direttivo. Aspettiamo tutti all’inaugurazione di lunedì prossimo». All’interno dell’ufficio sarà possibile programmare tutta la vacanza. Giorno dopo giorno i ragazzi sapranno indicare ai turisti, anche in base alla stagione e alle condizioni meteorologiche, dove andare e cosa bisogna portare con se per affrontare quella determinata visita o quel percorso specifico. «Sarà una cerimonia inaugurale sobria ma dovuta - fa sapere l’Assessore Teresa Esposito - questo ufficio deve diventare presto il volano del turismo di Camerota. Lo regaliamo al popolo e agli operatori turistici, come ogni cosa che facciamo per il bene del nostro paese». «E’ stato un lavoro lungo partito con la ristrutturazione di due locali ubicati sul Porto di Marina di Camerota - dice Marianna Scarpato, presidente dell’Istituzione ‘La Perla del Cilento’ - e finito con la creazione di un logo, un marchio identificativo. La prima parte si conclude con il taglio del nastro ma dopo si aprirà un mondo fatto di sfide e servizi, di scoperte e nuovi orizzonti, che insieme a tutto il Direttivo e con il supporto dell’Amministrazione, riusciremo a sostenere». L’opera è stata realizzata con gli stipendi del Sindaco, che hanno coperto più del 50% del costo totale, e con parte dell’Imposta di Soggiorno incassata la scorsa estate. «Siamo di fronte ad un punto di svolta per Camerota - afferma Domingo Ciccarino, Consigliere delegato al Turismo - sono anni che Camerota ha bisogno di un infopoint, un ufficio turistico al servizio delle strutture e dei nostri ospiti. Tante volte le nostre bellezze non vengono esplorate e viste da vicino perchè chi viene a soggiornare da noi, non sa a chi rivolgersi per scoprire la costa e l’entroterra. Dall’11 giugno non sarà più così». Tags: Economia, Marina di Camerota