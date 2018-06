Saldi estivi 2018, ecco le date (in Campania) Credits Foto pixabay.com Pubblicato il 18/06/2018 Arrivati a Giugno tutti si chiedono "Quando iniziano i saldi estivi?". In tutta Italia, tranne che per una regione, i saldi dell'estate 2018 inizieranno ufficialmente il sette luglio e il calendario con le date regione per regione è già disponibile. Così come lo scorso anno, l'avvio dei saldi estivi sarà uguale per tutte le regioni. La durata invece è varia: nella maggior parte delle regioni i saldi estivi termineranno il 30 agosto, ma alcune hanno scelto di anticipare o posticipare la chiusura. Saldi 2018, il calendario regione per regione: - Abruzzo: dal 7 luglio al 29 agosto - Basilicata: dal 7 luglio al 2 settembre - Calabria: dal 7 luglio all'1 settembre - Campania: dal 7 luglio al 30 agosto - Emilia-Romagna: dal 7 luglio al 30 agosto - Friuli-Venezia-Giulia: dal 7 luglio al 30 settembre - Lazio: dal 7 luglio per sei settimane - Liguria: dal 7 luglio al 14 agosto - Lombardia: dal 7 luglio al 30 agosto - Marche: dal 7 luglio all'1 settembre - Molise: dal 7 luglio al 30 agosto - Piemonte: dal 7 luglio per 8 settimane - Puglia: dal 7 luglio al 15 settembre - Sardegna: dal 7 luglio al 30 agosto - Sicilia: dal 1° luglio al 15 settembre - Toscana: dal 7 luglio all'1 settembre - Umbria: dal 7 luglio al 30 agosto - Valle D’Aosta: dal 7 luglio all'1 settembre - Veneto: dal 7 luglio al 31 agosto - Provincia autonoma di Trento: dal 7 luglio al 12 agosto - Provincia autonoma di Bolzano: data determinata liberamente dai commercianti in generale. Tags: Avvisi, Salerno