Palinuro MED per far rivivere in allegria i fasti del Lanternone Credits Foto Pubblicato il 21/07/2018 Comunicato Stampa PALINURO - Situato nel cuore del Mediterraneo – tra le più importanti destinazioni turistiche del Cilento nel mondo Palinuro si prepara a festeggiare sabato 28 luglio 2018, in una serata tutta da vivere in allegria, i turisti che anche questa Estate hanno scelto per le loro vacanze “la Perla del Cilento”. Sotto la direzione artistica di Carlo Sacchi e con l’organizzazione di Lino Miraldi “PALINURO MED 2018 – V edizione” vuole rinnovare come sostiene il Presidente dell’Associazione Culturale “Capo Palinuro” Antonio Rinaldi i temi dell’accoglienza e dell’identità per dare ai turisti "un Turismo di qualità internazionale" non rinnegando le tradizioni e i miti del passato che contraddistinguono il nostro territorio . A fine serata Piazza Virgilio si trasformerà in una Discoteca e si potranno allegramente ballare tutte le hit più famose che caratterizzavano le feste della gloriosa discoteca Lanternone . PALINURO 28 LUGLIO 2018 PROGRAMMA ore 19,30– Piazza Virgilio – Spettacolo Sportivo a cura delle allieve di Step by Step di Irene Portanova - Futani ore 20,00– Parata per le vie del paese delle Concorrenti di Miss Palinuro MED con le bandiere internazionali accompagnate dalle Majorettes di Altavilla Silentina e seguite dal trenino dei bambini in festa. ore 21,00–Piazza Virgilio – Spettacolo delle Majorettes di Altavilla Silentina ore 21,30– Presentazione e Sfilata delle Concorrenti di Miss Palinuro MED 2018 . Conducono la serata Lino Miraldi ed Ilaria Cennamo (Miss Italia Cinema Basilicata 2017) . Madrina dell’Evento Lusy Pecoraro (Miss Parco Cilento – Vallo di Diano – Alburni 2017) Saluti Sindaco di Centola-Palinuro Carmelo Stanziola ore 22,00– Danzatrici del Ventre ALCHIMIE LUNARI ore 22,15– La cantautrice Veronica Di Nocera (Finalista Festival di Castrocaro 2016) ore 22,30–Elezione Miss Palinuro MED 2018 ore 23,00– LANTERNONE SUMMER PARTY – Revival 70-80-90 Tags: Spettacoli-Eventi, Palinuro