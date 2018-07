Premio Charlot 2018, domani la prima serata con Biagio Izzo e al gala arriva Clayton Norcross

E per la serata di gala arriverà anche l’attore statunitense Clayton Norcross, tra i protagonisti della fortunata soap opera Beautiful Credits Foto Pubblicato il 21/07/2018 Comunicato Stampa La XXX edizione del Premio Charlot entra nel vivo. Dopo la prima parte dedicata alla proiezione di 15 cortometraggi selezionati dal Festival Internazionale del Film Corto "Tulipani di Seta Nera" che ha realizzato, quest’anno, una collaborazione importante con il Premio Charlot, e dopo i due momenti dedicati al Blues con il gemellaggio con la XIII edizione del Campania Blues Festival, adesso è la volta del cabaret e della comicità. E ad inaugurare questa terza ed ultima parte del Premio Charlot, sarà domani sera, 22 luglio, alle ore 21.30, con ingresso gratuito, Biagio Izzo e dei Soldi Spicci. Biagio Izzo, è uno tra i volti comici, più popolari e amati dal pubblico e amico da anni del Premio Charlot. L’attore partenopeo, salirà sul palco, proponendo al suo pubblico un esilarante spettacolo di cabaret. Ma prima di lui a “scaldare” gli spettatori ci penseranno il duo palermitano dei “Soldi Spicci”, composto da Claudio Casisa e Annandrea Vitrano, che ha debuttato nei teatri palermitani, fino ad arrivare al debutto nazionale nel 2014 con lo spettacolo “Femmino e Maschia”, per poi ottenere un grande successo proponendo la loro comicità attraverso il web, dove propongono brevi sketch in cui affrontano le liti e incomprensioni della vita di coppia. E mentre ci si prepara per il taglio del nastro di domani sera, il patron Claudio Tortora annuncia un altro degli ospiti della serata di gala. Si tratta dell’attore statunitense Clayton Norcross, noto principalmente per aver interpretato il ruolo di Thorne Forrester nel soap opera Beautiful. A Norcross sarà consegnato, proprio il premio per la soap opera più longeva degli ultimi 20 anni. Norcross si va ad aggiungere agli altri ospiti della serata del 28 luglio, che lo ricordiamo sarà condotta da Piero Chiambretti e che sono il Premio Oscar Vanessa Redgrave, che riceverà il Premio Charlot Grandi Protagoniste dello Spettacolo, Rita Dalla Chiesa, che riceverà il Premio Charlot giornalismo, Catena Fiorello che riceverà il Premio Charlot libri, Carlo Verdone che riceverà il Premio Charlot Cinema, Gianmarco Tognazzi che riceverà un riconoscimento speciale da parte del festival “Tulipani di Seta Nera”, Bianca Guaccero (che nel corso della serata di gala, regalerà al pubblico anche un momento musicale) e Giuseppe Zeno. Tags: Spettacoli-Eventi, Salerno